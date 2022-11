Higiena pracy przy biurku

Wiele osób wykonuje pracę biurową spędzając niemal osiem godzin nieprzerwanie przy biurku

Znając podstawowe zasady pracy przy biurku, unikniemy bólu pleców, karku i kręgosłupa. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, aby sobie nie szkodzić?

Ułożenie rąk oraz ramion

Starajmy się pamiętać o tym, żeby unikać luźno zwisających łokci. Przedramiona powinny być podparte, czy to na blacie, czy podłokietnikach fotela. Ważne jest także, aby kąt pomiędzy ramieniem, a przedramieniem wynosił 90 stopni. Nieodpowiednie ułożenie rąk oraz ramion skutkować będzie bólami szyi, karku i rąk.

Ustawienie monitora

Odpowiednie ustawienie monitora jest niezwykle ważne. Umożliwi to komfortową pracę, bez konieczności pochylania się oraz garbienia. Górna krawędź monitora powinna być umiejscowiona na wysokości oczu. Pod żadnym pozorem nie pochylajmy się do przodu w stronę monitora, ponieważ w ten sposób narażamy się na wystąpienie zwyrodnień w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa.

Stopy

Często jesteśmy tego nieświadomi, ale to w jaki sposób będziemy układać nasze stopy, będzie wpływało na kondycję kręgosłupa. Powinny być one ułożone prosto i płasko na podłodze. Możemy także zaopatrzyć się w specjalne podnóżki, dzięki którym przyjmiemy ergonomiczną pozycje ciała. Stóp nie stawiajmy na nóżkach krzesła i zadbajmy o odpowiednią wysokość fotela. Nie chcemy przecież, żeby nasze stopy wisiały w powietrzu. Wystrzegajmy się również zakładania nogi na nogę przez zbyt długi czas. Taka pozycja zwiększa ryzyko wystąpienia żylaków.

Siedzenie

Gdy długo przebywamy w pozycji siedzącej, zwróćmy uwagę na to, aby zachować naturalną krzywiznę kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz być wyprostowanym, nie garbić się oraz trzymać ściągnięte łopatki, przy jednoczesnym wypięciu klatki piersiowej. Nie siedźmy także zbyt głęboko. Mniej więcej ¾ długości ud powinno znajdować się na siedzisku fotela. Jest to ważne, bo od tego zależeć będzie krążenie krwi w tym rejonie ciała.

Nadgarstki

Schorzenie zwane cieśnią nadgarstka to zwyrodnienie najczęściej dotykające pracowników biurowych. Według raportów odpowiedzialna jest za 8% wszystkich zwolnień. Za postępujące zmiany w obrębie nadgarstków winę ponosi korzystanie z myszki oraz klawiatury. W wyniku długotrwałego nacisku dochodzi do ucisku oraz stanów zapalnych. Objawia się bólem promieniującym aż do łokcia, drętwienie i mrowienie rąk oraz zaburzenia czucia. Aby temu zapobiec, powinniśmy utrzymywać przedramię wraz z nadgarstkami w linii prostej. Nie należy ich odchylać. Pomocne będzie również robienie częstych przerw od pracy i rozprostowanie nadgarstków.

Profilaktyka i ćwiczenia

Aby długo cieszyć się zdrowiem i sprawnością fizyczną, konieczne będzie regularne wykonywanie prostych ćwiczeń, takich jak obroty głową, skłony, czy marsz w miejscu. Warto pamiętać o podstawowej zasadzie – po każdej godzinie przy biurku należy nam się krótka przerwa. Wystarczy wstać, oderwać wzrok od ekranu komputera, wykonać właśnie kilka prostych ćwiczeń.

Filip Siódmiak