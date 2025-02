Kandydaci staną twarzą w twarz?

Kandydaci na prezydenta Rafał Trzaskowski z KO i obywatelski kandydat Karol Nawrocki będą uczestniczyli w tej samej imprezie - Europejskim Kongresie Samorządowym w Mikołajkach - ustaliła PAP w obu partiach. Nie wiadomo, czy obaj kandydaci się spotkają.

X edycja Europejskiego Kongresu Samorządów odbędzie się w poniedziałek i wtorek 3-4 marca w Mikołajkach na Mazurach. We wtorek na kongresie przewidziano spotkania z pięcioma kandydatami na prezydenta.

„Zaprosiliśmy pierwszą piątkę w sondażach” - powiedział PAP dyrektor biura promocji Fundacji Instytut Studiów Wschodnich Paweł Piszczek. Ta fundacja jest głównym organizatorem imprezy, wspierają ją m.in. samorząd woj. warmińsko-mazurskiego oraz miasto i gmina Mikołajki.

Zaproszeni na imprezę kandydaci to: kandydat KO Rafał Trzaskowski, popierany przez PiS Karol Nawrocki, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen i kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia. Piszczek poinformował PAP, że na razie organizatorom udział potwierdziła tylko Magdalena Biejat.

Na kongresie pojawią się i Trzaskowski, i Nawrocki

Z informacji PAP wynika natomiast, że na kongresie pojawią się i Trzaskowski, i Nawrocki. „To będzie ich pierwsze spotkanie, ciekawe jak wypadnie” - powiedział PAP jeden z posłów PiS, który organizuje wizytę Nawrockiego. Z Mikołajek wspierany przez PiS kandydat pojedzie na spotkanie z mieszkańcami Ełku. O tym spotkaniu już we wtorek poinformowano w mediach społecznościowych.

„Nawrocki nie jest strachliwy, chętnie z Trzaskowskim porozmawia. I nie będzie mu przeszkadzało, że Trzaskowski będzie wśród swoich kolegów” - dodał lokalny polityk PiS z Mazur.

Warmińsko-mazurscy politycy PO potwierdzili PAP obecność w Mikołajkach Trzaskowskiego. „Rafał Trzaskowski to samorządowiec. To jest impreza, na której nie może go zabraknąć” - powiedział PAP polityk PO z Mazur. Na razie nic nie wiadomo o tym, by Trzaskowski, poza kongresem, miał inne spotkania.

Paweł Piszczek powiedział PAP, że organizatorzy nie przewidują debaty kandydatów na prezydenta.

„Każdy z nich na pół godziny dostanie scenę, będzie z nimi rozmawiał dziennikarz. Jeśli któryś z zaproszonych kandydatów będzie chciał się przysłuchiwać wypowiedzi innego, to będzie mógł, ale nie wiem, czy tak zajęci ludzie będą mieli na to czas” - stwierdził i podkreślił, że ani sztab Nawrockiego, ani Trzaskowskiego nie potwierdziły dotąd obecności swoich kandydatów w Mikołajkach.

Czym jest Europejski Kongres Samorządów

Europejski Kongres Samorządów jest reklamowany jako „platforma wymiany poglądów oraz miejsce w którym spotkają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych, członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu”.

W programie tegorocznego kongresu, który odbędzie się w dniach 3-4 marca zaplanowano ponad 250 wydarzeń, m.in. paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów i prezentacji.

Debaty Kongresu będą dotyczyły problematyki współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, zarządzania miastem, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w nowej rzeczywistości.

Wśród głównych mówców zapowiedziano m.in. wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, sekretarzy stanu w ministerstwach: klimatu i środowiska - Urszulę Zielińską, rolnictwa i rozwoju wsi - Stefana Krajewskiego, edukacji narodowej - Henryka Kiepurę, b. premiera Leszka Millera, b. dowódcę Wojsk Lądowych Waldemara Skrzypczaka.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

25 miesięcy spadku oprocentowania lokat

Potężna susza zagraża rolnikom. „Sytuacja najgorsza od 10 lat”

Masło drożeje. I to nie koniec złych wieści ze sklepów

»»MORAWIECKI MÓWI „DOŚĆ”: Wzywam Tuska do obniżenia cen - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24