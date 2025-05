W kampanii staje problem stanu zdrowia kandydatów

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zaprosił Rafała Trzaskowskiego (KO) na testy na obecność narkotyków i substancji niedozwolonych w organizmie. Odniósł się w ten sposób do zażycia przez siebie saszetki nikotynowej podczas piątkowej debaty telewizyjnej.

Nawrocki był pytany w sobotę w RMF FM o gest, który wykonał w czasie piątkowej debaty; sięgnął jedną dłonią w kierunku twarzy, a drugą się zasłaniał. „Ja to nazywam gumą, są to woreczki nikotynowe” – poinformował kandydat, dodając żeby nie mylić tego z niedozwolonymi substancjami.

Zapytany, czy nie mógł poczekać z tym do zakończenia debaty, odparł: „Oczywiście, że mogłem poczekać, ale gdy słucha się przez godzinę kolejnych kłamstw Rafała Trzaskowskiego (…), jak mówi cały czas o swoich urojonych sukcesach w Warszawie, to pomyślałem sobie, że to jest ten moment, w którym przyda się saszetka nikotynowa”.

Dodał, że w związku z zainteresowaniem opinii publicznej, chce wyjaśnić ten temat i zaprosił swojego kontrkandydata - Rafała Trzaskowskiego i jego współpracowników na badania w niedzielę.

W kampanii pojawia się pytanie o stan zdrowia kandydatów

„Jutro oboje z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie, w związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach, w tym możemy zbadać (…), czy są w naszych organizmach narkotyki” – zaznaczył kandydat popierany przez PiS.

Jego zdaniem opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest stan zdrowia obu kandydatów i „jakie są substancje w naszych organizmach”. Wyraził nadzieję, że kandydat KO i jego współpracownicy wezmą udział w tych testach.

Zaznaczył, że on sam nie sugeruje, że ktoś jest pod wpływem substancji niedozwolonych, ale to „w sieci i telewizjach sugerowano różne rzeczy”.

Legalizacja marihuany – co sądzi Nawrocki?

Zapytany, czy kiedykolwiek palił marihuanę w swoim życiu odparł, że nie ma takiej potrzeby. „Jestem uzależniony od endorfin po treningu sportowym” – podkreślił, dodając, że popalał jedynie papierosy, ale „krótko i okazjonalnie”.

Nawrocki zapytany, czy zalegalizowałby marihuanę, odpowiedział: „Ja nie jestem za legalizacją narkotyków, nie jestem tego zwolennikiem, nie będę w tym uczestniczył. „Natomiast mam podejście wolnościowe, o czym mówiłem wielokrotnie” – odparł.

Szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker (PiS) odniósł się w piątek na platformie X do zachowania kandydata podczas debaty. „To był snus (sam nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego” - napisał. „A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne” – zaapelował.

Rzeczniczka Nawrockiego Emilia Wierzbicki w sobotę w rozmowie z PAP powiedziała, że zarówno Trzaskowski jak i jego najbliższe otoczenie powinni się poddać testom na obecność narkotyków i substancji niedozwolonych w organizmie. Zadeklarowała, że zarówno Nawrocki jak i jego współpracownicy „mogą się poddać takim testom”. „Z naszej strony sytuacja jest czysta, jesteśmy na to otwarci” - dodała.

FAQ – co to jest snus?

1. Czy snus zawiera nikotynę z tytoniu?

Snusy oraz woreczki nikotynowe (ang. white snus) są produktami zawierającymi nikotynę, przy czym klasyczne snusy są produktem tytoniowym, a white snus działają na podobnej zasadzie, jednak nie zawierają tytoniu. Umieszcza się je pod wargą, gdzie nikotyna wchłania się przez błony śluzowe. Jeden woreczek zawiera ok 50-60 mg nikotyny, czyli 2-3 krotnie więcej niż papieros. Używanie tych produktów jest uzależniające i może prowadzić do takich samych problemów zdrowotnych jak tradycyjne palenie.

2. Czy snus jest w Polsce legalny?

W Polsce, podobnie jak w większości krajów UE, sprzedaż snusów zawierających tytoń jest zakazana. Z kolei woreczki nikotynowe są legalne, a ich sprzedaż jest dozwolona osobom pełnoletnim. Minister zdrowia Izabela Leszczyna w październiku 2024 r. informowała, że jej resort pracuje nad ustawą, która zakaże sprzedaży woreczków z nikotyną, które jak oceniła, są „bardzo niebezpieczne i szkodliwe”.

Według oficjalnych danych PKW kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał w pierwszej turze wyborów prezydenckich 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,54 proc. 1 czerwca zmierzą się w drugiej turze wyborów.

PAP

