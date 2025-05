Będzie pojedynek Trzaskowskiego z Nawrockim!

Według wyników exit poll Ipsos pierwszej tury wyborów prezydenckich w I turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski, drugi jest Karol Nawrocki, tuż za nim Sławomir Mentzen. Według sondażowych wyników exit poll z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla TV Republika kolejność jest identyczna.

Wyniki exit poll Ipsos pierwszej tury wyborów prezydenckich:

Rafał Trzaskowski - 30,8 proc.

Karol Nawrocki - 29,1 proc.

Sławomir Mentzen - 15,4 proc.

Grzegorz Braun - 6,2 proc.

Adrian Zandberg - 5,2 proc.

Szymon Hołownia - 4,8 proc.

Magdalena Biejat - 4,1 proc.

Krzysztof Stanowski - 1,3 proc.

Joanna Senyszyn - 1,3 proc.

Marek Jakubiak - 0,8 proc.

Artur Bartoszewicz - 0,5 proc.

Maciej Maciak - 0,4 proc.

Marek Woch - 0,1 proc.

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP, w pierwszej turze wyborów prezydenckich głos oddało 66,8 proc. uprawnionych. Dla porównania w 2020 r. frekwencja w pierwszej turze wyniosła 64,51 proc., w 2015 r. zaledwie 48,96 proc., w 2010 r. - 54,94 proc., 2005 r. - 49,74 proc., 2000 r. - 61,12 proc., 1995 r. - 64,70 proc., a w 1990 r. - 60,63 proc.

Wyższa frekwencja w wyborach prezydenckich była tylko dwa razy w drugich turach: w 1995 r. (68,23 proc.) i 2020 r. (68,18 proc.).

Z badania exit poll Ipsosu wynika, że w niedzielę najwyższa frekwencja była w województwach: mazowieckim (71,3 proc.), małopolskim (70,1 proc.), łódzkim i pomorskim (68,2 proc.). Na drugim biegunie znalazły się województwa: opolskie (59,1 proc.), lubuskie (62,3 proc.), warmińsko-mazurskie (63 proc.) i zachodniopomorskie (63,4 proc.).

Jeśli chodzi o grupy wiekowe, najwyższą frekwencję odnotowano w przedziale 50-59 lat (74,5 proc.). Wśród najmłodszych głosujących (18-29 lat) wyniosła ona 72,8 proc. W grupie 30-39 lat zagłosowało 68,8 proc. uprawnionych, a w wieku 40-49 lat - 66,8 proc. Najniższa mobilizacja była wśród osób powyżej 60 lat – 59,3 proc.

Rafał Trzaskowski w I turze wyborów prezydenckich zwyciężył w 10 województwach, Karol Nawrocki w sześciu - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP.

Trzaskowski w I turze uzyskał najwyższy wynik w 10 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Nawrocki uzyskał najwyższe poparcie w sześciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim.

Według sondażowych wyników exit poll z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla TV Republika w I turze wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski a drugi był Karol Nawrocki.

Wyniki exit poll OGB pierwszej tury wyborów prezydenckich:

Rafał Trzaskowski - 31,6 proc.

Karol Nawrocki - 29,8 proc.

Sławomir Mentzen - 14 proc.

Adrian Zandberg - 6 proc.

Grzegorz Braun - 5,4 proc.

Szymon Hołownia - 4,7 proc.

Magdalena Biejat - 4,4 proc.

Krzysztof Stanowski - 1,3 proc.

Joanna Senyszyn - 1,3 proc.

Marek Jakubiak - 0,7 proc.

Artur Bartoszewicz - 0,5 proc.

Maciej Maciak - 0,2 proc.

Marek Woch - 0,1 proc.

„Jestem dumny, wdzięczny i zobowiązany” – powiedział Karol Nawrocki po ogłoszeniu wyników exit poll, w których zajął drugie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

My te wybory 1 czerwca po prostu wygrać musimy! Musimy wygrać te wybory, by nie domknął się monopol władzy jednego środowiska politycznego, by w Polsce nie było monowładzy. Jedynym klockiem, elementem, by system władz wpadł w ręce jednego środowiska jest dzisiaj Rafał Trzaskowski. Dlatego Donald Tusk tak bardzo potrzebuje Rafała Trzaskowskiego, swojego następcy w Pałacu Prezydenckim. Mają Sejm, Senat, mają premiera, chcą mieć prezydenta, aby w Polsce wprowadzić walutę euro, aby przyspieszyć pakt migracyjny, by jeszcze bardziej kierować nienawiść do opozycji, każdej opozycji, nie tylko opozycji konserwatywnej. Chcą Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim po to, by domknąć monopol władzy jednego środowiska.