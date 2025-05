Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki ocenił w piątek w Białej Podlaskiej (Lubelskie), że o wyniku niedzielnych wyborów mogą zadecydować pojedyncze głosy. Zadeklarował, że chce bronić Polski, jako państwa normalnego, ambitnego, bezpiecznego, dobrobytu i przywiązanego do wartości. Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski mówił w Elblągu, że w poniedziałek „połowa Polski będzie niezadowolona z wyniku wyborów”, nawiązując do wyrównanej walki wyborczej między nim, a Karolem Nawrockim.

Nawrocki podczas wiecu w Białej Podlaskiej podsumował, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odbył blisko 400 spotkań w całej Polsce, uczestniczył w ośmiu debatach i przejechał 100 tys. km. Jego zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby Polska pozostała państwem pełnym wartości, kulturowego dziedzictwa i przywiązania do „symbolu krzyża i wartości chrześcijańskich”. Stwierdził, że chce obronić Polski, jako państwa normalnego, ambitnego, bezpiecznego i dobrobytu.

„Chcemy być częścią Unii Europejskiej, ale nie tej Unii, która chce decydować o tym, jak będą kształcone nasze dzieci. Nie będzie Polski, która da się pogrążyć ideologii Zielonego Ładu” – stwierdził. Zastrzegł, że Polska weszła do UE, żeby mieć „więcej wolności, a nie więcej zniewolenia”.

Nawrocki stwierdził, że chce Polski z Centralnym Portem Komunikacyjnym, energią atomową, co najmniej 300-tysięczną armią, silnymi granicami, prezydentem oraz relacjami z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.

Skrytykował Trzaskowskiego za to, że nie wziął udziału w ostatniej debacie Telewizji Republika w Końskich. Kontrkandydata nazwał „notariuszem” i „słupem” premiera Donalda Tuska, który ma zabrać „Polskę jaką znamy i jaką kochamy”. Przestrzegł przed „domknięciem monopolu Donalda Tuska”.

Kandydat popierany przez PiS uważa, że obecny rząd chce zbudować Polskę dla elit – w tym europejskich – a także deweloperów, bankierów i milionerów. W jego ocenie rządzący zamierzają rozwijać 60 największych miast, a Polskę lokalną „zostawić ekonomicznie, finansowo i komunikacyjnie samą sobie”. „Nie pozwolę podzielić naszej ojczyzny” – mówił.

„Ja jestem po prostu jednym z was” – stwierdził Nawrocki.

Tymczasem Trzaskowski – w jego ocenie – jest wytworem „laboratorium politycznego, zlepkiem sondaży i briefów„. Jak ocenił, nic nie zatrzyma „społecznego buntu przeciwko władzy Donalda Tuska i jego operacji zainstalowania Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim„.

„W tych wyborach będą decydować być może nawet pojedyncze głosy” – stwierdził Nawrocki. Zachęcał do głosowania na swoją kandydaturę, zaapelował o przekonywanie nieprzekonanych i mobilizację. Podziękował za głosy oddane na niego w pierwszej turze. Przypomniał, że wygrał w Białej Podlaskiej zdobywając blisko 33 proc. głosów.

Zdaniem Nawrockiego, udało się zjednoczyć obóz patriotyczny. Ocenił, że popierają go także osoby, które w pierwszej turze głosowały na lewicowych kandydatów, ale nie chcą utraty zdobyczy socjalnych rządu Zjednoczonej Prawicy.

Wiec Rafała Trzaskowskiego przy Ratuszu Staromiejskim w Elblągu / autor: PAP/Marcin Gadomski

Trzaskowski: jest naprawdę 50 na 50

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski mówił w Elblągu, że w poniedziałek „połowa Polski będzie niezadowolona z wyniku wyborów”, nawiązując do wyrównanej walki wyborczej między nim, a Karolem Nawrockim.

„Tych podziałów naprawdę już wystarczy. Dzisiaj to widać w sposób wyjątkowy, że jest naprawdę 50 na 50. To z jednej strony jest wielkie zobowiązanie dla nas wszystkich, żeby każdy poszedł zagłosować. Ale właśnie dlatego, że jest 50 na 50 to pamiętajcie, że od poniedziałku musimy wyciągać rękę w stronę tych wszystkich, którzy myślą inaczej” - apelował w piątek Trzaskowski.

Nawiązując do głębokich podziałów społecznych kandydat KO zapewnił, że zależy mu na budowaniu wspólnoty narodowej i wzajemnej współpracy. „Pamiętajcie, że niestety alternatywą jest chaos. Alternatywą jest awantura, bo niestety moi konkurenci polityczni nie mają takiego celu. Im bardzo zależy na tym, żeby była awantura, bo oni chcą wrócić do władzy” - mówił Trzaskowski.

Przekonując do głosowania na siebie prosił, by głosować na ludzi sprawdzonych, którzy doprowadzają sprawy do końca. „Wy w Elblągu wiecie, że nie wystarczy mieć pomysł, trzeba go jeszcze zrealizować” - zaznaczył. Nawiązał do tego, że rząd PiS nie doprowadził do portu w Elblągu inwestycji związanej w przekopem Mierzei Wiślanej.

„Mamy to w sobie, mamy w sobie ten potencjał. I albo odpalimy jak rakieta, pójdziemy do przodu i zadziwimy cały świat, całą Europę tak, jak zadziwiliśmy w roku 1980, czy w roku 1989, i w pewnym sensie również w 1023. I wygramy tę przyszłość, albo znowu będziemy buksowali w miejscu. A Polska jest naprawdę stworzona do wielkości” – mówił.

Marszałek Sejmu: idźcie na wybory, oddajcie ważny głos

Marszałek Sejmu w wystąpieniu telewizyjnym przed drugą turą wyborów prezydenckich, które odbędą się w niedzielę, apelował o udział w głosowaniu. „Jako Marszałek Sejmu X kadencji, wybranego przez rekordową liczbę Polek i Polaków, proszę: idźcie i na te wybory” - podkreślił.

„Bardzo was proszę: oddajcie ważny głos. Dajcie kolejnemu prezydentowi silny, wyraźny, mandat. Tak, bym mógł 6 sierpnia, wraz z całym Zgromadzeniem Narodowym, odebrać przysięgę od nowego prezydenta najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Prezydenta różnych Polaków” - oświadczył Hołownia.

Zadeklarował też, że jako Marszałek Sejmu będzie współpracował z każdym ważnie wybranym prezydentem.

PAP, sek

