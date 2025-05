Śmiały ruch Mentzena: Nawrocki jest na tak!

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki ocenił, że wystosowane we wtorek zaproszenie Sławomira Mentzena to „konkretna oferta i bardzo dobry kierunek”. „Powinienem porozmawiać ze Sławomirem Mentzenem na temat oficjalnego poparcia” - oświadczył.

Mentzen - który startował w pierwszej turze jako kandydat Konfederacji - zaprosił kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego i popieranego przez PiS Karola Nawrockiego na rozmowę do niego na kanale YouTube. Zapowiedział, że poprosi ich o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców.

„Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców” - napisał Mentzen na X. Dodał, że nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie jego wyborców niż pojawienie się w jego mediach społecznościowych. „Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie” - napisał Mentzen.

O zaproszenie Mentzena spytano na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. „I to jest poważny kandydat, i poważna oferta. Kandydat, który chce rozmawiać o przyszłości Polski przed przekazaniem oficjalnego poparcia” - stwierdził Nawrocki. „To jest konkretna oferta i bardzo dobry kierunek. Powinienem porozmawiać ze Sławomirem Mentzenem na temat oficjalnego poparcia” - dodał.

Dopytywany, czy stawiłby się u Metzena, gdyby formuła rozmowy zakładała, że będą rozmawiać „we trójkę”, także z Trzaskowskim, Nawrocki odparł: „Jak ma być we trójkę, to na pewno pan Trzaskowski nie przyjdzie, jak to ma w zwyczaju. Ja oczywiście mogę przyjść”.

Podkreślił, że wielu wyborców Mentzena już pojawia się na jego wiecach, a on sam nie wyobraża sobie, by mogli poprzeć jego kontrkandydata.

Pytany o to, czy zamierza też odpowiedzieć Grzegorzowi Braunowi, który zamieścił w mediach społecznościowych szereg pytań do obu kandydatów, Nawrocki zadeklarował, że zrobi to jeszcze we wtorek.

„Jak widać, pan Grzegorz Braun traktuje poważnie swoich wyborców i najpierw chce usłyszeć odpowiedzi na pytania, aby następnie poprzeć konkretnego kandydata. To tak bardzo różni pana posła Grzegorza Brauna od Szymona Hołowni, który bezwarunkowo potraktował swoich wyborców, jak worek z ziemniakami, i wyszedł na pierwszą konferencję na wieczór wyborczy i mówił, że popiera Rafała Trzaskowskiego” - powiedział.

Nawiązał w ten sposób do tego, że Hołownia - który w I turze był kandydatem Trzeciej Drogi - zadeklarował podczas wieczoru wyborczego poparcie w drugiej turze dla kandydata KO. Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze poparło również PSL.

„Widzimy różnicę klas w traktowaniu swoich wyborców i poważnym myśleniu o Rzeczypospolitej. Każdy poważny kandydat - tak robi pan dr Sławomir Mentzen i tak robi pan poseł Grzegorz Braun - chce usłyszeć, jakie wizje mają ci, którzy zostali w wyścigu prezydenckich” - ocenił Nawrocki.

We wtorek na platformie X Komitet Polityczny ugrupowania Brauna - Konfederacji Korony Polskiej przedstawił oczekiwanie, żeby każdy z kandydatów, którzy zmierzą się w II turze wyborów, odpowie na pytanie, czy będzie „kierował się wyłącznie polskim interesem narodowym” - a w szczególności, czy zobowiązuje się do kilku działań, w tym m.in. niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę, odrzucenia unijnego paktu migracyjnego, odrzucenia tzw. zielonego ładu UE, zaniechania m.in. „przymusu szczepień”, „rozliczenia instytucjonalnego bezprawia lat 2020-2022” (chodzi o czas pandemii Covid-19).

Trzaskowski i Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich. Mentzen już w czasie wieczoru wyborczego zapowiedział, że zamierza pomóc swym wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze wyborów.

