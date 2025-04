Zwrot w Niemczech. Wysyłają brygadę Bundeswehry na Litwę

45. brygada pancerna Bundeswehry została we wtorek oficjalnie włączona do służby na Litwie.

Wojska przemieszczają się w ramach bratniej pomocy

„Mamy jasną misję. Musimy zapewnić ochronę, wolność i bezpieczeństwo naszym litewskim sojusznikom tutaj, na wschodniej flance NATO” – oświadczył dowodzący brygadą generał Christoph Huber.

Pod jego komendą na Litwie służy obecnie około 150 żołnierzy Bundeswehry, a do końca roku liczba ta ma wzrosnąć do około 500 - informuje we wtorek portal stacji n-tv.

Stałe wojska, gotowe do walki

W odpowiedzi na zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie i agresywne zachowanie Rosji, niemiecki rząd zobowiązał się do stałego stacjonowania na Litwie jednostki bojowej, gotowej do walki i zdolnej do samodzielnego działania - przypomniał portal.

Brygada pancerna ma osiągnąć gotowość operacyjną do 2027 roku. Planowana jest stała obecność do 5 tys. żołnierzy, przy czym główną bazą będzie kompleks koszarowy z poligonem wojskowym w Rudnikach, który dopiero ma powstać. Do czasu ukończenia projektu początkowo wykorzystywane będą tymczasowe rozwiązania w litewskich koszarach w pobliżu Wilna.

Brygada wojskowa za granicą

Jak zauważył portal stacji BR24, „Bundeswehra po raz pierwszy w swojej historii buduje brygadę bojową za granicą”. Poprzez stałą obecność na Litwie „rząd niemiecki chce wysłać Moskwie sygnał odstraszający. W krajach bałtyckich wiele osób obawia się agresji Rosji”.

