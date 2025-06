„Sieci”: Brudna kampania

Zaciętej walki o miejsce w pałacu prezydenckim oczekiwali się chyba wszyscy. Z przekonaniem można jednak stwierdzić, że tak silnej nagonki, do jakiej posunęły się media sprzyjające obecnej władzy, nie spodziewał się nikt. W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” temat analizuje Marek Pyza.

Akcja Onetu punktem kulminacyjnym

Punktem kulminacyjnym w II turze wyborów prezydenckich była akcja Onetu, który przystąpił do ataku, wyciągając najcięższe działa. Zastanawiający jest fakt, że została ona zapowiedziana w TVN24 przez premiera Donalda Tuska.

19 tekstów wymierzonych w Nawrockiego na stronie głównej Onetu cztery dni przed końcem kampanii to soczewka albo raczej jądro tej operacji. Zresztą dwa dni później ta liczba urosła do 22. Wtedy uznaliśmy w redakcji, że liczenie przestało mieć sens. Okazało się, że dla niemiecko-szwajcarskiego medium nad Wisłą nie ma granicy, której nie przekroczy. Ten polskojęzyczny portal stał się oddziałem specjalnym przeznaczonym do najpodlejszych zadań. To on dostał zielone światło do użycia wszelkich medialnych brudnych bomb, broni chemicznej, pocisków kasetowych. I robił to z głęboką satysfakcją – podkreśla Marek Pyza.

Wyborczy portret Polaków

Wyborczy portret Polaków kreśli na łamach „Sieci” Konrad Kołodziejski. Wychodzimy z wyborów jako społeczeństwo na skraju rozpadu, mocno pokiereszowane propagandą i emocjami. Niepokój budzi mała dociekliwość Polaków i fakt, że wielu z nich zadowala się podsuwanym przekazem. Na szczęście nie wszyscy są tacy – wskazuje publicysta.

Konfederacja trzecią siłą

Wybory prezydenckie pokazują, że w kolejnych wyborach parlamentarnych trzecią siłą polityczną stanie się Konfederacja. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedzi szuka Piotr Gursztyn:

Silne antypisowskie emocje Mentzena połączone z lekceważeniem zagrożeń ze strony Koalicji Obywatelskiej zaczynają niepokoić wyborców Konfederacji. Oni autentycznie obawiają się lewackiej rewolucji w scenariuszu domknięcia władzy w Polsce.

Goran Andrijanić pyta natomiast: W którym kierunku pójdzie Razem?

Wrócił temat przeszłości Ryszarda Schnepfa

W ostatnich tygodniach, za sprawą dosadnych słów Krzysztofa Stanowskiego, wrócił temat przeszłości Ryszarda Schnepfa, którego ojciec był uczestnikiem największej masowej zbrodni popełnionej na ludności cywilnej po zakończeniu II wojny światowej. W tygodniku „Sieci” temat komentuje Stanisław Płużański:

Dyskusja na temat przeszłości teścia jednej z naczelnych propagandystek telewizji publicznej wywołała lawinę komentarzy, a w centrum uwagi znalazł się nie kto inny, jak ojciec byłego ambasadora RP w USA płk Maksymilian Schnepf, oficer Ludowego Wojska Polskiego i komunistycznego wywiadu wojskowego wczasach stalinizmu.

Gadżety kampanii

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” nie brak także lżejszych tematów. Jakie gadżety wykorzystywane w kampanii przejdą do historii? Korale, klucz hydrauliczny, hulajnoga, a może zdjęcie prezydenta Warszawy z pedofilem? Więcej w materiale Stanisława Janeckiego.

„Rudy i brudy” od kulis

Kim są naprawdę Barbara Niejaka i Radosław Świrowski z serialu telewizji wPolsce24 „Rudy i brudy”? W rozmowie z Dorotą Łosiewicz, Małgorzatą Gałką i Jackiem Łęskim aktorzy opowiedzieli m.in. jak przygotowują się do swoich ról.

To bardzo miła przygoda, a aktorstwo jest tak cudownym zawodem, że ciągle spotyka nas coś nowego. Nie spodziewaliśmy się, że weźmiemy udział jeszcze w takiej przygodzie. O tyle łatwo było się przygotować m.in. dlatego, że dzięki Jagodzie bardzo szybko udało nam się skompletować wspaniały zespół. Wcześniej się nie znaliśmy. Na planie i poza nim czujemy się wspaniale, jak rodzina! – zapewniają aktorzy.

Inne ciekawe tematy

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” także felieton Daniela Obajtka. – Pewnie wszyscy z was słyszeli o „brukselskiej bańce” – tej mitycznej enklawie, gdzie politycy, lobbyści i eurokraci przemierzają przeszklone korytarze w idealnie skrojonych garniturach, snując wielkie wizje o „zielonej przyszłości” i „integracji europejskiej” – podkreśla europoseł PiS i były prezes Orlenu.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Jacka Karnowskiego, Bronisława Wildsteina, Doroty Łosiewicz, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Jana Pietrzaka, Aleksandry Rybińskiej, Samuela Pereiry, Wojciecha Reszczyńskiego, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Aleksandra Nalaskowskiego, Piotra Zaremby, Katarzyny Zybertowicz.

