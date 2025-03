Wyciągnięto z bagna amerykański pojazd opancerzony

Operacja wyciągania zatopionego w bagnie wozu opancerzonego Hercules, którym przemieszczali się czterej amerykańscy żołnierze, dobiegła końca – powiadomiła w poniedziałek minister obrony Litwy Dovile Szakaliene. Nie ma informacji na temat zaginionych żołnierzy USA.

„O godzinie 4.30 rano operacja wyciągania pojazdu została zakończona. Użyto dwóch transporterów opancerzonych M88 oraz dwóch buldożerów do kotwiczenia” – powiedziała Szakaliene w wywiadzie dla radia publicznego LRT.

Jak dodała wóz opancerzonego M88 Hercules waży prawie 70 ton, a bagno, w którym zatonął zwiększyło jego wagę kilkakrotnie. W niedzielę po południu nurkom udało się podczepić stalową linę do zatopionego pojazdu.

Ciężki sprzęt armii USA na miejscu akcji / autor: PAP/Valdemar Doveiko

Według litewskiej minister, obecnie na miejscu zdarzenia pracuje litewska żandarmeria wojskowa i amerykańscy śledczy. Informacja na temat zaginionych żołnierzy nie jest na razie podawana.

„Proszę o cierpliwość do czasu, aż będą mogli przekazać nam więcej informacji na temat sytuacji” - napisała na Facebooku w poniedziałek rano Szakaliene. Dodała, że władze „USA jako pierwsze ujawnią informacje o zaginionych amerykańskich żołnierzach”.

Czwórka amerykańskich żołnierzy zaginęła 25 bm. podczas ćwiczeń na litewskim poligonie w pobliżu granicy z Białorusią / autor: PAP/Valdemar Doveiko

Czterech amerykańskich żołnierzy zaginęło we wtorek podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu, oddalonym o około 15-20 km od granicy Litwy z Białorusią. Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej skierowano litewskich i zagranicznych wojskowych, a także śmigłowce Sił Powietrznych i Państwowej Straży Granicznej Litwy. Do akcji dołączyli też ratownicy z Polski.

Pojazd znajdował się około czterech metrów pod powierzchnią wody i pod około dwumetrową warstwą błota.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Efekt Tuska: lawina zwolnień grupowych!

W marcu na lokatach powiało wiosną

„Demontuj Teslę!” Na Zachodzie atakują salony i auta

»»Migranci w Polsce - mieszkańcy Zambrowa boją się wychodzić z domów – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24