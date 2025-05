Jednak deal? USA i Chiny mogą uniknąć eskalacji

Minister finansów USA Scott Bessent powiedział we wtorek, że efektem negocjacji handlowych z Chinami jest wypracowanie mechanizmu unikania eskalacji w dwustronnych relacjach. W weekend delegacje USA i Chin ustaliły, że od środy oba kraje na 90 dni obniżą wzajemne cła o 115 pkt proc.

„Stany Zjednoczone nie chcą sytuacji, w której dochodzi do zerwania powiązań handlowych między dwiema największymi gospodarkami świata” - powiedział Bessent podczas spotkania z dziennikarzami w Rijadzie. Amerykańska delegacja z prezydentem Donaldem Trumpem na czele rozpoczyna we wtorek czterodniową wizytę na Bliskim Wschodzie, a jej pierwszym przystankiem jest Arabia Saudyjska.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kolejny niemiecki atak na inwestycję w Świnoujściu

Ukraińcy kupują u nas najwięcej mieszkań. Kto jeszcze?

Przełom! Wielka odwilż celna między USA i Chinami

»» Pokazali Tuskowi, gdzie jego miejsce. Jaka jest pozycja polskiego premiera w Europie? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24

Szef resortu finansów USA wyraził zarazem nadzieję, że w przyszłości stosunki handlowe między Waszyngtonem i Pekinem będą się układać baz dalszych napięć. Bessent dodał, że Stany Zjednoczone liczą też na dalszą, owocną współpracę z innymi krajami Azji Wschodniej; w tym kontekście wymienił Japonię, Tajwan oraz Indonezję.

W opinii szefa amerykańskiego resortu finansów działania Trumpa mają na celu doprowadzenie do „ponownego odzyskania równowagi przez gospodarkę USA”.

Od środy 14 maja przez 90 dni stawki celne USA na chińskie towary mają zostać obniżone do 30 proc., a chińskie taryfy na import z USA - do 10 procent. Pekin zobowiązał się też do zniesienia pozataryfowych ograniczeń nałożonych na Stany Zjednoczone, jak ograniczenia w eksporcie niektórych minerałów krytycznych.

PAP/ as/