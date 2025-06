W Wielkiej Brytanii e-papierosy mocno ograniczone

Zakaz kupowania i sprzedawania jednorazowych e-papierosów wszedł 1 czerwca w życie w Wielkiej Brytanii. Legalne pozostaną waporyzatory wielokrotnego użytku, które mogą być ponownie napełniane. Wielu użytkowników e-papierosów zrobiło zapasy przed wejściem nowego prawa.

Jak podała stacja BBC, mimo że w Wielkiej Brytanii najpopularniejsze są waporyzatory z możliwością ponownego ładowania, to ok. 30 proc. użytkowników preferuje korzystanie z jednorazowych urządzeń. Według brytyjskich mediów sprzedaż najpopularniejszych smaków e-papierosów wzrosła dwukrotnie w ostatnich tygodniach, gdyż wielu klientów chciało zrobić zapasy.

W sondażu przeprowadzonym przez londyńską firmę Censuswide, badającą rynek, wynika, że po wejściu nowego prawa w życie 49 proc. osób korzystających z jednorazowych e-papierosów zamierza przejść na róźne rodzaje urządzeń z możliwością ładowania. A 16 proc. respondentów zapowiedziało, że planuje całkowicie zaprzestać używania e-papierosów. Według badania 11 proc. osób zamierzało zgromadzić zapasy, wyjeżdżając za granicę i kupując waporyzatory jednorazowego użytku w krajach, w których są one legalnie sprzedawane.

To co wzbudziło niepokój wśród naukowców to fakt, że 18 proc. respondentów stwierdziło, że zamierza wrócić do palenia tradycyjnych papierosów.

»» O zakazie palenia we Francji czytaj tutaj:

Koniec wolności! W tym kraju już nie zapalisz

Liczba palaczy e-papierosów radykalnie wzrosła

Według badań Uniwersytetu Londyńskiego (UCL), opublikowanych na łamach czasopisma medycznego „Lancet”, liczba użytkowników papierosów elektronicznych w Zjednoczonym Królestwie drastycznie wzrosła w ostatnich latach z ok. 800 tys. w 2012 r. do 5,6 mln w 2024 r. Naukowcy zwrócili uwagę, że większość osób, które obecnie używają e-papierosów, a wcześniej nie paliły tytoniu regularnie, wapowała codziennie i przez dłuższy czas. Zauważyli oni, że najwyższy wskaźnik używania papierosów elektronicznych jest wśród osób młodych. Potwierdziły to dane brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych (ONS), które wskazały, że 15,8 proc. osób w wieku od 16 do 24 lat używa e-papierosów.

Poprzez wprowadzenie w niedzielę nowego prawa rząd Wielkiej Brytanii chce zmniejszyć wpływ e-papierosów na zdrowie obywateli, szczególnie młodych. Chociaż waporyzatory są uważane za zdrowszą alternatywę dla tradycyjnych papierosów, pojawiają się obawy, że wapowanie może prowadzić do uzależnienia od nikotyny, a jednorazowe urządzenia są kuszące dla dzieci i młodzieży ze względu na owocowe smaki oraz niską cenę. Eksperci ds. zdrowia są zgodni, że osoby niepalące nie powinny zaczynać używać e-papierosów, ponieważ może to powodować długotrwałe uszkodzenia płuc, serca i mózgu.

Używanie e-papierosów ma także wpływ na środowisko naturalne. Jak podała BBC, szacuje się, że w 2024 r. co tydzień wyrzucano 5 mln jednorazowych waporyzatory.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z prognozami zużycia prądu. Zużywasz? Płacisz!

Będą poszerzać A2! 89 km gdzie ruch jest największy

Sztuka sakralna musi skłaniać do refleksji

»»Jak oddać ważny głos w wyborach i co grozi za złamanie ciszy wyborczej? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24