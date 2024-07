Minister zdrowia za wyższą akcyzą na alkohol i papierosy

Kierująca resortem zdrowia Izabela Leszczyna rozmawiała z ministrem finansów o zwiększeniu podatku akcyzowego na alkohol i papierosy. Ujawniła, że MF ma analizy jednoznacznie wskazujące, że w Polsce papierosy i mocny alkohol są najtańsze w Europie.

„Każdy minister zdrowia chciałby, żeby obywatele jego państwa nie nadużywali alkoholu, pili go mniej i nie palili papierosów” – powiedziała Leszczyna na antenie TVN24. Przyznała, że trzeba do tego dążyć małymi krokami, jak edukacja, promowanie zdrowego stylu życia, czy podwyżka akcyzy, do czego namawiała ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Alkohol na stacjach – projekt prawie gotowy

Minister zdrowia pytana była również o to, jak docelowo wyglądać ma sprzedaż alkoholu na stacjach paliw. Wyjaśniła, że nie chodzi o to, by całkowicie zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, ale należy wprowadzić tam ograniczenia w godzinach nocnych, tj. między godz. 22 a 6 rano. Poinformowała, że prace nad projektem stosownych przepisów są już w MZ na końcowym etapie. „Chciałbym, żeby polskie społeczeństwo, żebyśmy my wszyscy się cywilizowali, także jeśli chodzi o spożywanie alkoholu. Stacje benzynowe nie są od sprzedawania alkoholu, tylko benzyny” – podkreśliła szefowa resortu zdrowia.

E-papierosy znikną z internetu. Nie będzie reklam

Izabela Leszczyna, dopytywana o zakaz sprzedaży e-papierosów, którego wprowadzenie było zapowiadane na okres wakacyjny, przyznała, że proces legislacyjny się wydłuża. Przypomniała jednocześnie, że do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafiła już informacja o projekcie nowelizacji ustawy zakazującej sprzedaży elektronicznych papierosów, zarówno jedno- jak i wielorazowych, które nie mają nikotyny, dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. „W tej ustawie także zakażemy sprzedaży takich papierosów przez internet i zakażemy ich reklamowania” – podsumowała Leszczyna.

Źródło: PAP, TVN24

