Budownictwo wiosną w słabej formie

Produkcja budowlano-montażowa spadła o 2,9 proc. r/r w maju br., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,6 proc.

„Według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana w maju 2025 r. na terenie kraju była o 2,9 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (kiedy również notowano spadek o 6,5 proc.). W porównaniu z kwietniem br. obserwowano natomiast wzrost produkcji o 8,6 proc.” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w maju br. była o 3,8 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 0,5 proc. niższa niż w kwietniu br., podał także GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał 2,9 proc. spadku produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w maju br. spadła o 1,7 proc. r/r do 14 652, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 9,1 proc., podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w ub. miesiącu wyniosła 9 150, co oznacza spadek o 1,4 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 8,6 proc., podał również GUS.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju br. spadła o 3,7 proc. r/r i wyniosła 19 091, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 4,8 proc., podał Główny Urząd Statystyczny. W grupie lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 6,4 proc. r/r do 11 165 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 5,6 proc., podał także Urząd.

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła o 16,4 proc. r/r do 20 699 w maju 2025 r., a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 9 proc., podał Główny Urząd Statystyczny. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 12 695 pozwoleń (spadek o 26,3 proc. r/r i wzrost o 18,8 proc. m/m), podał również GUS.

