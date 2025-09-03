Rewolucja w turystyce. Jak AI zmienia przyszłość branży?

Jeszcze kilka lat temu organizowanie podróży było prawdziwą drogą przez mękę. Przeszukiwanie dziesiątek stron, ręczne porównywanie cen i kontaktowanie się z hotelami w celu potwierdzenia dostępności zajmowało mnóstwo czasu i energii. Na szczęście dzisiejsza rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Powód? Rozwój sztucznej inteligencji.

AI nie tylko przyspiesza proces planowania, ale też zmienia sposób, w jaki działają same hotele. Automatyczny check-in, rzeczywistość rozszerzona (AR), a nawet roboty dostarczające zamówienia do pokoju stają się nowym standardem w branży hospitality. Brzmi jak science fiction? To rewolucja, która dzieje się na naszych oczach. Co to oznacza w praktyce? Jak AI zmienia turystykę? Dowiesz się tego z tego artykułu.

AI w służbie wygody

Współczesny turysta coraz częściej oczekuje, że technologia nie tylko podsunie mu inspiracje, ale też przeprowadzi przez cały proces rezerwacji - bez zbędnego klikania i przeskakiwania pomiędzy oknami przeglądarki. Brzmi nieprawdopodobnie? Już nie, bowiem agenci AI potrafią analizować preferencje użytkownika, proponować konkretne rozwiązania i - najważniejsze - dokonywać rezerwacji bez udziału osób trzecich. Tak działa m.in. AI Agent od Profitroom https://www.profitroom.com/products/ai-agent, który eliminuje barierę pomiędzy gościem a hotelem, zapewniając płynną komunikację opartą na naturalnym dialogu. Możesz zapomnieć niekończących się e-mailach i telefonach z pytaniem o ofertę - wystarczy jedna rozmowa z wirtualnym agentem, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje. I to 24/7.

Mój przyjaciel robot

Wszystko zaczęło się od COVID-19 - to właśnie pandemia koronawirusa zapoczątkowała przyspieszony rozwój nowych technologii w hotelarstwie. Przykładem jest Connie, humanoidalny robot „zatrudniony” w Hiltonie. Jego zadaniem jest udzielanie informacji o hotelu i lokalnych atrakcjach. Co ważne, nieustannie się uczy - im więcej rozmawia z ludźmi, tym jego odpowiedzi są trafniejsze. Możliwość interakcji z tym niezwykłym pracownikiem wywołuje pozytywne reakcje wśród gości hotelowych, a to przekłada się na lepszy wizerunek samej marki.

Dzisiaj roboty hotelowe można spotkać nie tylko w recepcji - wykorzystywane są również m.in. do sprzątania pokoi (słynny iRobot Roomba), przenoszenia walizek, dostarczania przesyłek czy podawania posiłków. Niezależnie od sprawowanej funkcji, ich obecność przynosi mnóstwo korzyści: od zwiększenia wydajności, po poprawę jakości usług. O odciążeniu pracowników nie wspominając.

Automatyzacja w hotelach - komfort, personalizacja, efektywność

Sztuczna inteligencja jest nie do zatrzymania - obecnie funkcjonuje już nie tylko jako ciekawostka, ale służy pełnej automatyzacji procesów hotelowych, włączając w to optymalizację cen w czasie rzeczywistym. Narzędzia takie jak Qualpro PROrms analizują dane historyczne, sezonowość obiektu, poziom jego obłożenia oraz konkurencję, aby prognozować popyt i automatycznie dostosowywać do niego ceny. Efekt? Lepsze wykorzystanie zasobów, wyższe przychody i większa satysfakcja gości, którzy czują, że oferta jest „skrojona na miarę”. W końcu rodzina podróżująca z dziećmi potrzebuje innych rekomendacji niż para szukająca weekendowego city breaku, prawda?

Przykładem nowoczesnego wykorzystania AI jest predykcyjne zarządzanie hotelowym personelem / autor: materiały prasowe

Innym przykładem nowoczesnego wykorzystania AI jest predykcyjne zarządzanie personelem, które pozwala przewidzieć zapotrzebowanie na obsługę w zależności od m.in. ilości rezerwacji, prognozy pogody czy wydarzeń lokalnych. Dzięki temu goście nie muszą czekać w kolejce na załatwienie swoich spraw, a pracownicy są efektywniej przydzielani do konkretnych zadań.

Liczby mówią same za siebie – według raportu „2025 State of Hotel Guest Technology”, opublikowanego przez amerykańską platformę rezerwacyjną Hotel Tech Report, już 58% osób uważa, że sztuczna inteligencja poprawia jakość rezerwacji hotelowych. To doskonała wiadomość dla hotelarzy, ale też i spore wyzwanie. Jednak warto je podjąć w imię lepszych relacji z gośćmi.

AI Agent od Profitroom – rezerwacje nowej generacji

Jak widać, oczekiwania rynku są coraz większe. Co zatem zrobić, aby nie wypaść z technologicznego obiegu? Jest kilka narzędzi, które pomagają w budowaniu nowoczesnej strategii sprzedażowej online. Szczególnie ciekawym rozwiązaniem jest AI Agent od Profitroom. Jego działanie wykracza poza tradycyjnego chatbota. To cyfrowy asystent, który działa na zasadzie dialogu z użytkownikiem, prowadząc go krok po kroku przez proces rezerwacji. Na podstawie udzielanych odpowiedzi, AI analizuje jego potrzeby, podpowiada najbardziej dopasowane oferty, a na koniec umożliwia finalizację transakcji – i to w jednym miejscu.

Korzyści jest więcej, bowiem Profitroom zapewnia nie tylko samą technologię, ale też integruje ją z systemem rezerwacyjnym hotelu. Dzięki temu AI Agent staje się kompleksowym centrum komunikacji, opierającym się wyłącznie na sprawdzonych źródłach i aktualnych danych. Dla gości to wygoda i poczucie, że rozmawiają z kompetentnym doradcą. Dla właściciela hotelu - szansa na zwiększenie konwersji i poprawę obsługi klienta. Dla wszystkich - prawdziwa rewolucja w podróżowaniu.

AI Agent staje się kompleksowym centrum komunikacji dla gości i dla hotelowego personelu / autor: materiały prasowe

Co przyniesie przyszłość?

Sztuczna inteligencja w hotelarstwie to nie chwilowy trend, ale trwała zmiana, która będzie się tylko pogłębiać. Już dziś widzimy próby wdrożeń takich pomysłów jak:

• automatyczny check-in i check-out - który eliminuje konieczność stania w kolejce i pozwala gościom wejść do pokoju za pomocą smartfona,

• AI jako cyfrowy concierge – czyli inteligentny asystent rekomendujący restauracje, rezerwujący stoliki i pamiętający o preferencjach stałych gości hotelowych,

• wirtualne spacery po obiekcie - umożliwiające obejrzenie pokoju lub strefy SPA jeszcze przed przyjazdem,

• tzw. „connected trip” - zintegrowane podejście do planowania podróży, w którym jeden system łączy rezerwację lotu, transportu lokalnego, hotelu i atrakcji turystycznych,

• tłumaczenia w czasie rzeczywistym - ułatwiające obsługę gości z zagranicy, niezależnie od używanego języka.

Nie można też pominąć rosnącego znaczenia rezerwacji bezpośrednich. Coraz więcej gości ma świadomość, że rezerwując nocleg bez pośredników, może liczyć na lepsze ceny lub dodatkowe benefity, np. darmowe śniadanie, późniejsze wymeldowanie czy zniżki na kolejne rezerwacje. Korzyści nie omijają również samego hotelu, który zyskuje większą kontrolę nad relacją z klientem. Technologia AI, taka jak AI Agent od Profitroom, staje się więc wsparciem nie tylko w obszarze codziennej obsługi, ale też w długofalowej strategii sprzedażowej.

Hotele, które zrozumieją potencjał automatyzacji i wdrożą nowoczesne technologie do swojej pracy, zyskają nie tylko przewagę konkurencyjną, ale i lojalność klientów. Bo dzisiejszy podróżnik oczekuje czegoś więcej niż nocleg - szuka przede wszystkim wyjątkowego doświadczenia. A to właśnie AI pozwala to doświadczenie projektować lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

