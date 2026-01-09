USDPLN zaczyna iść mocniej w górę

Na globalnym rynku obserwujemy dalsze umocnienie dolara, które przekłada się na zachowanie pary USDPLN.

Para rośnie w piątek rano w okolice 3,62, co jest już wyraźnym wybiciem bariery 3,60, która była naruszona w ostatnich dniach. Złoty traci też względem innych walut - EURPLN rośnie do 4,2150 zł, a CHFPLN do 4,5230, choć tutaj ruch jest bardziej kosmetyczny. Wciąż czekamy, zatem na mocniejszy impuls, który mógłby „zatrząść” rynkami. W wątku światowej geopolityki do Wenezueli zaczyna dołączać Iran - Donald Trump powiedział, że USA mogłyby interweniować w tym kraju, gdyby tamtejsze władze zaczęły brutalnie tłumić obserwowane od kilku dni masowe demonstracje - ale i też nadal otwarta pozostaje karta ukraińska, która w znacznie większym stopniu wpływa na złotego. Dzisiaj mamy dwa mocne punkty w globalnym kalendarzu - to dane Departamentu Pracy USA za grudzień o godz. 14:30, które mogą okazać się „niezłe” i w efekcie rynki zaczną mniej wierzyć w to, że FED mógłby w tym roku bardziej zdecydowanie ciąć stopy procentowe (choć i tak już to „gołębie” nastawienie gaśnie), oraz potencjalny wyrok Sądu Najwyższego USA ws. ceł o godz. 16:00, który może „mocno zatrząść” podejściem do ryzyka. Cła mogły być nielegalne - jeżeli tak orzekną sędziowie - to może to na kilka tygodni wywrócić globalne relacje gospodarcze wprowadzając niepewność i chaos. To może zaszkodzić relacjom wokół walut EM i podbić dolara.

W kraju ważnym punktem kalendarza będzie dopiero styczniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w przyszłą środę. Teoretycznie ekonomiści nie nastawiają się na kolejne cięcie stóp już teraz, ale RPP ma pole do takiego zaskoczenia biorąc pod uwagę poziom realnych stóp procentowych. Tyle, że ich spadek przy „globalnym zawirowaniu” wokół ceł, mógłby mocniej zaszkodzić złotemu.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

