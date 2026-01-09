Kluczowe ryzyka: dane BLS i wyrok Sądu Najwyższego USA

Z dużym prawdopodobieństwem w dniu dzisiejszym zapadnie wyrok Sądu Najwyższego w sprawie legalności ceł nałożonych przez Donalda Trumpa. Około godziny 14:30, zaplanowana jest również publikacja kluczowych danych makroekonomicznych dotyczących amerykańskiego rynku pracy.

Czwartkowa sesja przebiegała głównie w dobrych nastrojach – umacniała się większość zachodnioeuropejskich indeksów. Największym wygranym okazał się IBEX35, indeks giełdy hiszpańskiej, który po wyraźnej przewadze popytu na otwarciu ostatecznie zakończył dzień nad kreską, zyskując 0,33 proc. Duży optymizm w początkowym etapie notowań widoczny był również we Włoszech – finalnie FTSE MiB zakończył sesję na plusie, rosnąc o 0,25 proc. Przewagę kupujących obserwowaliśmy także w Szwajcarii (SMI: +0,20 proc.), Francji (CAC 40: +0,12 proc.) oraz Niemczech (DAX: +0,01 proc.). Wyjątkiem na tle pozostałych parkietów okazała się giełda w Londynie – po silnej podaży w początkowych minutach handlu FTSE100 zakończył dzień pod kreską, tracąc 0,035 proc..

Po silnym początku roku czwartkowa sesja okazała się słaba dla krajowych inwestorów. Najmocniej tracił najpopularniejszy polski indeks WIG20, który m.in. za sprawą spadków Orlenu (–7,07 proc.), KGHM (–4,79 proc.) oraz CD Projektu (–4,51 proc.) finalnie osłabił się o 2,36 proc.. Spośród 20 komponentów wchodzących w skład indeksu jedynie dwa zakończyły dzień na plusie – były to CCC (+5,00 proc.) oraz Kęty (+0,26 proc.). Wyprzedaż objęła również indeks szerokiego rynku WIG, który po silnej podaży w początkowych minutach sesji stracił ponad 2 proc.. Podobny przebieg miała sesja na mWIG40, który finalnie osłabił się o 1,15 proc., głównie za sprawą przeceny spółek z sektorów energetycznego i bankowego. Indeks sWIG80, reprezentujący najmniejsze krajowe spółki, stracił 0,49 proc.

Podczas czwartkowej sesji obserwowaliśmy mieszane nastroje inwestorów na Wall Street – choć większość indeksów finalnie zakończyła dzień na plusie, wiele spółek technologicznych uległo przecenie. Indeks szerokiego rynku S&P500, po płaskiej sesji i wahaniach w okolicach poziomu wcześniejszego zamknięcia, finalnie zakończył notowania praktycznie bez zmian (+0,01 proc.). W wyniku widocznej rotacji kapitału z segmentu Big Tech w stronę spółek defensywnych osłabieniu uległ technologiczny Nasdaq Composite, który zakończył sesję spadkiem o 0,44 proc.. Wśród spółek technologicznych wyróżniały się m.in. NVIDIA (–2,17 proc.), Broadcom (–3,24 proc.) oraz Amazon (+1,96 proc.). Najlepiej poradziły sobie najmniejsze spółki wchodzące w skład indeksu Russell2000, który po sesji charakteryzującej się trendem wzrostowym umocnił się o 1,11 proc.. Najstarszy amerykański indeks, Dow Jones, kontynuuje bardzo dobry początek roku i podczas czwartkowej sesji zyskał 0,55 proc., co wskazuje na solidne zachowanie amerykańskich blue chipów w nowym roku.

Na nieco ponad godzinę przed otwarciem handlu w Europie w Azji obserwujemy przeważający optymizm. Największe wzrosty widoczne są w Japonii – po sesji charakteryzującej się utrzymującym się trendem wzrostowym indeks Nikkei 225 zdążył umocnić się o 1,61 proc.. Pozytywne nastroje widoczne są również w Państwie Środka, gdzie indeks kontynentalnych Chin Shanghai Composite, za sprawą wzrostu o 0,89 proc., pobił kolejne poziomy wycen i znalazł się na historycznym szczycie. Przewaga kupujących widoczna jest także na Hang Sengu, który na moment pisania komentarza znajduje się nad kreską o 0,33 proc.. Popyt przeważa nad podażą również na południowokoreańskim KOSPIm, silniejszym o 0,64 proc. Azjatyckim wyjątkiem pozostają Indie – Sensex traci 0,49 proc., a Nifty osłabia się o 0,55 proc.

Z dużym prawdopodobieństwem w dniu dzisiejszym zapadnie wyrok Sądu Najwyższego w sprawie legalności ceł nałożonych przez Donalda Trumpa, choć na ten moment nie jest to jeszcze przesądzone. W dalszej części dnia, około godziny 14:30, zaplanowana jest również publikacja kluczowych danych makroekonomicznych dotyczących amerykańskiego rynku pracy. Raport nonfarm payrolls, publikowany co miesiąc przez BLS, dostarcza informacji na temat liczby nowo utworzonych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym oraz aktualnej stopy bezrobocia.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

