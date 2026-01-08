Sytuacja na rynkach 8 stycznia - podtrzymanie dolarowej narracji

Bilans wczorajszych danych makro z USA to lepszy odczyt ISM dla usług (54,4 pkt. w grudniu), co neguje słabość odczytów ISM z przemysłu, oraz mieszany odbiór odczytów z rynku pracy (niezłe ADP z wynikiem 41 tys. etatów w grudniu, oraz gorsze JOLTS z danymi na poziomie 7,14 mln za listopad). Tak jak pisałem wczoraj rano, znacznie bardziej cenotwórcze będą jutrzejsze dane Departamentu Pracy USA, które na razie rynek szacuje jako „niezłe” - 60 tys. dla NFP ze spadkiem stopy bezrobocia do 4,5 proc. Czy podbiją one „jastrzębią” narrację dla FED, która teraz widzi kolejne cięcie stóp nie wcześniej, niż w kwietniu? Niewykluczone, na czym powinien skorzystać dolar. Tematami dla inwestorów w najbliższych tygodniach będą też kwestie związane z wyborem nowego szefa FED (Warsh w pierwszym momencie zostanie odebrany pro-dolarowo, gdyż będą domykane pozycje grające na scenariusz dla Hassetta), czy też wyrokiem Sądu Najwyższego ws. ceł (jeżeli okażą się być nielegalne, to wprowadzi to kilkutygodniowy chaos i da pretekst dla rozegrania scenariusza risk-off na rynkach i mocniejszego dolara).

Dzisiaj dolar ponownie zyskuje na szerokim rynku, choć zmiany są niewielkie. Wyłamuje się z tego jen, chociaż dane o realnych płacach w Japonii wypadły słabo (-2,8 proc. r/r w listopadzie), pogorszyły się też nastroje konsumentów (cofnięcie w grudniu do 37,2 pkt.), co podbija scenariusz ostrożności wobec czasu, kiedy BOJ zdecyduje się na kolejne podwyżki stóp. Siła jena sygnalizuje, zatem bardziej ryzyka dla scenariusza risk-off na globalnych rynkach i redukcji pozycji opartych o carry-trade w najbliższych dniach. Stabilne jest też euro, co może nieco zaskakiwać. Wskazuje się jednak, że ostatnie słabsze dane o PMI i inflacji CPI ze strefy euro nie wpłynęły na razie na narrację członków Europejskiego Banku Centralnego, która pozostaje „zachowawcza” - bez zmian na stopach procentowych w 2026 r. Najsłabiej wypadają dzisiaj waluty Antypodów - w przypadku AUD jest to nieco opóźniona reakcja na wczorajsze dane o inflacji CPI za listopad, które redukują szanse na podwyżki stóp przez RBA w tym roku (niezależnie od dzisiejszej wypowiedzi przedstawiciela tej instytucji - Hauser).

W kalendarzu makro mamy dzisiaj „przedbieg” przed jutrzejszymi danymi Departamentu Pracy USA. Odczyty będą mieć mniejszą wagę - poznamy cotygodniowe bezrobocie, bilans handlowy, raport Challengera, jednostkowe koszty pracy i wydajność, zapasy hurtowników, czy też dane o kredycie konsumenckim. To z USA, a w strefie euro tematem będą dane Komisji Europejskiej o wskaźnikach koniunktury, oraz wyliczenia statystyków dotyczące inflacji PPI i stopy bezrobocia.

EURUSD pozostaje poniżej 1,17

Wczorajsza próba powrotu ponad ten ważny technicznie poziom nie była udana. Mimo tego EURUSD nie osuwa się mocniej - inwestorzy nie widzą zmiany narracji ze strony ECB po słabszych danych makro, ale i też dane z USA nie były szczególnie mocne, aby bardziej ruszyć dolarem. W tym kontekście ciekawie zapowiada się reakcja na jutrzejsze odczyty Departamentu Pracy USA. Ale i też dolar ma inne motywy do ruchu - potencjalny wybór Warsha, a nie Hassetta do FED, nielegalne działania Trumpa ws. ceł, czy wreszcie otoczenie makro nie zachęcające do trzymania się scenariusza w którym FED mocno tnie stopy w 2026 r.

Wykres dzienny EURUSD. Technicznie w zasięgu dzisiaj może być rejon poniedziałkowego dołka przy 1,1658. Jego naruszenie może przygotować grunt pod większą zmienność w piątek po południu.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ