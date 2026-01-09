Polski potentat przejął niemiecką fabrykę tramwajów

PESA Bydgoszcz S.A., największy polski producent pojazdów szynowych, którego większościowym akcjonariuszem jest PFR S.A., sfinalizowała przejęcie 100 proc. udziałów niemieckiego producenta tramwajów - spółki HeiterBlick GmbH z Lipska.

Transakcja to ważny krok w kierunku umacniania międzynarodowej pozycji polskiego przemysłu i otwiera nowy etap rozwoju działalności PESA – komentuje Polski Fundusz Rozwoju.

Fabryka tramwajów HeiterBlick w Lipsku / autor: materiały prasowe PFR

Dzięki połączeniu potencjału obu spółek powstanie europejskie centrum tramwajowe, oferujące nowoczesne, komfortowe i ekologiczne pojazdy miejskie dla przewoźników w całej Europie. Jednocześnie PESA znacząco umocni swoją obecność na największym rynku tramwajowym Europy, czyli w Niemczech, rozwijając działalność tamtejszej spółki i tworząc efekt synergii polsko-niemieckich kompetencji i technologii.

Dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji w Pesie Maciej Grześkowiak zaznaczył, że umowa została podpisana pod koniec grudnia.

„Wierzymy, że PESA i HeiterBlick doskonale się uzupełniają – połączenie daje synergię kompetencji, wzajemne przenikanie doświadczeń obydwu zespołów, co jest kluczowe dla wzmocnienia naszej pozycji w Europie” - podkreślił prezes PESA Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski.

Transakcja przejęcia HeiterBlick odbywa się w duchu inicjatywy Team Poland, zakładającej ścisłą współpracę polskich instytucji rozwoju na rzecz międzynarodowej ekspansji rodzimych przedsiębiorstw - wskazuje PFR.

Hala produkcyjna PESA w Bydgoszczy / autor: materiały prasowe PFR

PESA po przejęciu przez PFR i udanej restrukturyzacji konsekwentnie realizuje przyjętą Strategię 2030+. Przejęcie niemieckiej spółki przez PESA nie byłoby możliwe bez solidnego zaplecza finansowego. W grudniu 2025 r. PESA Bydgoszcz podpisała strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 mld zł z konsorcjum ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Wśród nich znalazł się m.in. państwowy bank rozwoju BGK, a gwarancji na kwotę 1 mld zł udzieliła KUKE. Pakiet finansowy pozwoli PESA podwoić moce produkcyjne w swoich zakładach i zabezpieczyć realizację rekordowego portfela zamówień o wartości ponad 15 mld zł.

Pesa dostarczyła do tej pory prawie 1000 tramwajów do ponad 20 miast w Europie, w tym między innymi europejskich stolic – Warszawy, Kijowa, Sofii i Tallina. Tramwajami z bydgoskiej firmy podróżują mieszkańcy 12 z 14 polskich aglomeracji posiadających sieci tramwajowe. Obecnie produkuje pojazdy dla Wrocławia, Krakowa, Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, Bydgoszczy, Torunia i Gorzowa Wielkopolskiego.

Materiały prasowe PFR i PESA, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kto kupi InPost?

Polacy przenoszą numery do Orange i Play. Masowa skala

Produkcja aut jak w 1954 roku

»»Czy Polaków stać na oszczędzanie i inwestycje? – oglądaj „Piątkę wGospodarce.pl” w telewizji wPolsce24