Mróz robi swoje: padł dobowy rekord przesyłu gazu

Gaz-System odnotował rekordowy dzienny wolumen przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego - 108 mln m sześc. - poinformował w piątek Gaz-System. Operator zapewnił, że mimo wymagających warunków atmosferycznych system przesyłowy „działa niezawodnie”.

„8 stycznia br. dobowa wielkość przesyłu gazu ziemnego osiągnęła rekordowy poziom 108 mln m sześc. Wolumen ten stanowił sumę zapotrzebowania krajowych odbiorców oraz eksportu, który w tym dniu wyniósł 11,3 mln m sześc.” - podał Gaz-System w komunikacie.

Operator dodał, że dzienny wolumen przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego (E) 8 stycznia 2026 r., drugi dzień z rzędu, przekroczył 100 mln m sześc. w ciągu jednej doby.

„To historyczny poziom, potwierdzający wysoką przepustowość i odporność infrastruktury przesyłowej, nawet w warunkach intensywnego poboru surowca związanego z utrzymującymi się mrozami” - oceniła spółka.

Krajowy system przesyłowy funkcjonuje „stabilnie i bez zakłóceń”

Podkreśliła, że krajowy system przesyłowy funkcjonuje „stabilnie i bez zakłóceń”, mimo trudnych warunków pogodowych oraz zwiększonego zapotrzebowania w sezonie grzewczym, a Gaz-System realizuje przesył „zgodnie z nominacjami, zapewniając ciągłość dostaw do odbiorców na terenie całego kraju”.

Gaz-System zaznaczył też, że system przesyłowy „działa niezawodnie, z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów jakościowych i technologicznych”. „Infrastruktura, obejmująca gazociągi wysokiego ciśnienia, tłocznie, stacje gazowe oraz połączenia transgraniczne, pracuje bez zakłóceń i jest przygotowana na dalszy wzrost zapotrzebowania, nawet w przypadku prognozowanych, bardziej wymagających warunków atmosferycznych” - stwierdził operator. Rok 2025 rekordowy w dostawach gazu -

Przypomniał też, że kontynuuje działania związane z modernizacją oraz rozwojem sieci przesyłowej.

„Najnowsze dane dotyczące wolumenów przesyłu wskazują, że rok 2025 będzie rekordowy – łącznie dostarczymy około 20 mld m sześc. gazu ziemnego. Szczególnie dynamicznie rośnie przesył gazu do zagranicznych odbiorców, który już przekroczył 1,7 mld m sześc., a do końca roku ma wynieść nawet do 2 mld m sześc.” - informował pod koniec listopada 2025 r. Gaz-System.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

