Szczepieni przeciw COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? KE odpowiada

Komisarz PE Gerald Hauser złożył do Komisji Europejskiej pytanie parlamentarne, w którym stwierdził, że szczepionki COVID-19 zostały dopuszczone do obrotu przy „niekompletnych danych dotyczących bezpieczeństwa”. Komisja odpowiedziała, że pierwsze szczepionki uzyskały warunkowe pozwolenie, a więc bez kompletnych danych „comprehensive data dossier is not yet available”. Oznacza to, że na etapie przydzielania pozwolenia nie były jeszcze dostępne potrzebne dane np. dotyczące długofalowych skutków szczepień.

Hauser używa tych stwierdzeń do krytyki, mówiąc m.in.:

„Po raz pierwszy oficjalnie potwierdzono, że wszystkie zaszczepione osoby były królikami doświadczalnymi!”

I domaga się by Komisja wycofała zatwierdzenia dla zdrowych osób, dzieci, kobiet w ciąży, jeśli te dane nie zostaną dostarczone.

Bez wyników badań

Sprawa nabrała rozgłosu po pytaniach, które Gerald Hauser skierował do Komisji Europejskiej 27 maja 2025 r. W swoim piśmie zapytał o kontrakt na szczepionki mRNA od BioNTech/Pfizer, podpisanego przez komisarz Stellę Kyriakides. Europoseł zwrócił uwagę, że na stronach 48 i 49 dokumentu znajduje się zapis, iż ”długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki są nieznane oraz że mogą wystąpić nieznane skutki uboczne” - podaje portal tvn24 i tvpinfo

Szczepienia eksperymentem medycznym?

Proces zatwierdzania szczepionek w UE zaczyna się od testów laboratoryjnych, potem badań na ochotnikach, a po zebraniu wystarczających danych Europejska Agencja Leków dopuszcza je do obrotu.

Hauser pytał a KE odpowiedziała: „specjalny rodzaj pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, który ma ułatwić dostęp do leków zaspokajających niezaspokojone potrzeby medyczne, w tym w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pandemia COVID-19, gdy pełna dokumentacja danych nie jest jeszcze dostępna”

tvn24,tvpinfo, jb