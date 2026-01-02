Jak 4 mln osób zgromadziło 45 mld zł

Na koniec 2025 r. aktywa zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych wyniosły ponad 45 mld zł, to o 4 mld zł więcej niż zakładał plan - poinformował w piątek PFR Portal PPK. Liczba uczestników funduszy po sześciu latach ich funkcjonowania, przekroczyła 4 mln osób.

Zdaniem członka zarządu PFR Portal PPK Marty Damm-Świerkockiej, taki wynik Pracowniczych Planów kapitałowych (PPK) na finiszu 2025 roku daje „solidne fundamenty” pod dalszy rozwój funduszy. „To sygnał, że PPK rosną szybciej, niż przewidywano, a zaufanie do programu realnie się umacnia. Bo wystarczy zostawić oszczędności w PPK w spokoju, by czas zaczął działać na korzyść uczestników” – zaznaczyła Damm-Świerkocka.

Aktywa PPK większe o 10 proc. od planów

PFR Portal PPK ogłosił w piątek, że Pracownicze Plany Kapitałowe „pobiły kolejny rekord”.

„Aktywa zgromadzone w PPK 31 grudnia 2025 r. osiągnęły 45,06 mld zł, a liczba uczestników wyniosła 4,12 mln osób” - przekazał portal.

„Plan zakładał zamknięcie roku na poziomie 41 mld zł. Rzeczywistość okazała się o ponad 4 mld zł lepsza” - podkreślił PFR Portal PPK.

Przypomniała, że w 2019 r. Pracownicze Plany Kapitałowe „zaczynały od zera”. „6 lat później, bijemy kolejny rekord, mimo wielu trudności, które spotkały nas na drodze do upowszechniania wiedzy o konieczności oszczędzania i społecznego braku zaufania do rozwiązań systemowych” – stwierdziła Damm-Świerkocka.

W komunikacie przypomniano, że PPK to środki, które:

►są prywatną własnością uczestników,

►podlegają dziedziczeniu,

►pracują na rynku kapitałowym,

►są dostępne w sytuacjach szczególnych (choroba, wkład własny do kredytu hipotecznego),

►pozwalają na sprawdzanie stanu oszczędności 24/7,

►„realnie” zwiększają przyszłe bezpieczeństwo finansowe.

PAP, sek

