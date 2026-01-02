Pływający terminal dla Gdańska – budowa ruszyła!

W południowokoreańskiej stoczni HD Hyundai Heavy Industries w Ulsan położono stępkę pod FSRU - pływający terminal LNG, który w 2027 r. zacumuje w Zatoce Gdańskiej - poinformował w piątek operator przesyłowy gazu Gaz-System. Spółka będzie operatorem FSRU. Wodowanie jednostki zaplanowane jest na koniec kwietnia 2026 r.

Jak podkreślił Gaz-System, wszystkie prace przy budowie jednostki przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wodowanie jednostki zaplanowane jest na koniec kwietnia 2026 r. Za dostarczenie statku, który będzie czarterowany przez Gaz-System odpowiedzialna jest japońska firma Mitsui O.S.K. Lines.

„Położenie stępki to przełomowy moment, otwierający kolejny etap realizacji naszej strategicznej inwestycji. W procesie budowy statku stępka jest niczym kręgosłup całej jednostki pływającej - fundamentem, na którym opiera się jej dalsza konstrukcja i przyszłe funkcjonowanie. Podobnie jest z realizacją projektu FSRU, który stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki niemu nasz kraj ma szansę stać się hubem gazowym w regionie” - powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie spółki.

Stępka – główny element kadłuba, waży 50 ton

Jak poinformował Gaz-System, stępka to kluczowy element konstrukcyjny – najniższy element szkieletu, od którego zaczyna się montaż kadłuba, stanowiący jego główną oś. W przypadku jednostki FSRU ma masę ok. 50 ton i jest najdłuższym elementem statku, od dziobu aż do rufy, stanowiącym główny element nośny kadłuba.

Uruchomienie Terminala FSRU planowane jest w 2028 r.

Operator przypomniał, że równolegle do prac w Korei Płd. przy budowie statku, prowadzone są również intensywne prace na terenie Polski. Trwają między innymi przygotowania do wykonania mikrotunelu na plaży w Gdańsku, kontynuowane są także prace refulacyjne (poszerzanie i ochrona plaż, terenów brzegowych, wysp, portów i torów podejściowych - PAP) i pogłębiarskie. Wszystkie odcinki gazociągów lądowych na trasie Gdańsk - Gustorzyn są na bardzo zaawansowanym etapie realizacyjnym. Ich zakończenie planowane jest w IV kwartale 2026 r. Natomiast uruchomienie Terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej planowane jest w 2028 r.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

