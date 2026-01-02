W nowy rok z optymizmem

Po ostatniej szerokiej realizacji zysków, obserwujemy umocnienie metali szlachetnych: złoto rośnie o 1,30 proc., pallad o 1,88 proc., platyna o 2,39 proc., a srebro o 3,44 proc. Kontrakty terminowe na europejskie i amerykańskie indeksy w większości świecą się na zielono, wskazując na potencjalnie pozytywne otwarcie notowań.

Końcówka roku przebiegała pozytywnie dla większości europejskich parkietów. Podczas wtorkowego handlu wyraźnie przeważali kupujący we Włoszech, w wyniku czego FTSE MiB umocnił się o 1,14 proc. Dobre nastroje obserwowaliśmy również w Niemczech, gdzie DAX – po sesji charakteryzującej się silnym trendem wzrostowym – finalnie zyskał 0,57 proc.. Przed sylwestrową przerwą pozytywne nastroje dopisywały także szwajcarskim inwestorom, co przełożyło się na wzrost SMI o 0,20 proc.. Większy pesymizm pojawił się natomiast w środę na części parkietów, gdzie spadki zanotowały: hiszpański IBEX (–0,27 proc.), francuski CAC (–0,23 proc.) oraz londyński FTSE100 (–0,09 proc.).

Na polskim rynku ostatnim dniem handlu był wtorek, podczas którego zyskiwały wszystkie indeksy. Największym wygranym okazały się małe spółki skupione w indeksie sWIG80, który umocnił się o 1,16 proc. Najpopularniejszy polski indeks WIG20 – m.in. za sprawą KGHM (+2,82 proc.), Orange (+1,70 proc.) oraz PZU (+1,00 proc.) – zakończył sesję na plusie, zyskując 0,60 proc.. Szeroki indeks WIG, po silnym otwarciu, finalnie zamknął dzień wzrostem o 0,55 proc.. Najsłabiej z krajowych indeksów wypadł mWIG40, który umocnił się jedynie o 0,19 proc..

W Stanach Zjednoczonych obserwowaliśmy wyprzedaż na większości indeksów. Sektorowo najmocniej ciążyła technologia, co było widoczne w utrzymującym się trendzie spadkowym na Nasdaq Composite, który finalnie osłabił się o 0,76 proc. Indeks szerokiego rynku S&P500 zakończył handel pod kreską, tracąc 0,74 proc. Pomimo szerokich spadków, zwyżkowały akcje z sektorów konsumenckiego i energetycznego. W podobnym stopniu osłabiły się również indeksy Russell2000 (–0,75 proc.) oraz Dow Jones (–0,63 proc.). Dzisiejsza sesja na Wall Street kończy sezon potocznie nazywany „Rajdem Świętego Mikołaja”.

Na półtorej godziny przed otwarciem handlu na Starym Kontynencie obserwujemy silną przewagę kupujących w Azji. Najmocniejsze wzrosty widoczne są w Chinach, gdzie indeksy zyskały już 2,75 proc. Optymizm przeważa również w Korei Południowej – KOSPI rośnie o 2,33 proc. – oraz w Indiach, gdzie Nifty zyskuje 0,54 proc., a Sensex 0,50 proc.. Z powodu przerwy noworocznej handel w Japonii dziś się nie odbywa.

W godzinach porannych, po ostatniej szerokiej realizacji zysków, obserwujemy także umocnienie metali szlachetnych: złoto rośnie o 1,30 proc., pallad o 1,88 proc., platyna o 2,39 proc., a srebro o 3,44 proc.. Kontrakty terminowe na europejskie i amerykańskie indeksy w większości świecą się na zielono, wskazując na potencjalnie pozytywne otwarcie notowań.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

