Złote czasy Catalystu

Warszawski rynek obligacji przedsiębiorstw ma za sobą ponad trzy lata bez ani jednego przypadku niewypłacalności.

Podobnie jak kwartał temu, obliczany przez Obligacje.pl 12-miesięczny wskaźnik niewykupionych dłużnych papierów korporacyjnych utrzymał się na zerowym poziomie, znajdując się tam dopiero trzeci raz w swojej kilkunastoletniej historii. Ostatnie przypadki niewypłacalności na Catalyst miały miejsce w 2022 r., czego następstwa widoczne były w statystykach jeszcze do połowy minionego roku.

Z perspektywy czasu, warszawski rynek obligacji przedsiębiorstw wszedł więc w podobną fazę, jak w 2022 r., teraz mając za sobą kłopoty z długiem Getin Noble Banku, wcześniej zaś przede wszystkim GetBacku, wspomaganego też kilkoma innymi znaczącymi defaultami (m.in. ZM Henryk Kania, Griffin Real Estate Invest, czy PBG). Nieprzypadkowo zresztą wykres obrazujący niewykupione obligacje cechują dwa charakterystyczne garby, przy których problemy sprzed 2018 r. mocno bledną.

Niewykupione obligacje korporacyjne (default) na rynku Catalyst / autor: materiały prasowe Obligacje.pl

Można też zaryzykować opinię, że z punktu widzenia inwestorów, rynek zrobił zwrot o 180 stopni – obligacje korporacyjne spłacają się aż za dobrze. Miniony rok przyniósł nader dużo przedterminowych wykupów, najczęściej związanych ze sprzyjającą emitentom sytuacją rynkową, która umożliwiała plasowanie nowego, znacznie tańszego długu.

Mimo obserwowanej ostatnio 100-proc. spłacalności i korzystnego dla emitentów otoczenia (jednoczesna kompresja marż i spadek stóp procentowych), inwestowanie w obligacje korporacyjne w żaden sposób nie przestaje być obarczone ryzykiem kredytowym. Najlepiej przypominają o tym długookresowe statystyki – według nich, w ostatnich 10 latach do inwestorów nie wróciło 3,1 proc. kapitału zainwestowanego w notowane na GPW papiery dłużne przedsiębiorstw (2,7 proc. po wyłączeniu banków).

Michał Sadrak, Obligacje.pl

