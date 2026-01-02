Uwaga, piece kaflowe i "kozy" są już nielegalne!

Przepisy antysmogowe nie pozostawiają wątpliwości: od 1 stycznia 2026 roku w wielu regionach Polski korzystanie z pieców kaflowych, kominków i tzw. „kóz” stało się nielegalne. Tyle przepisy. Rzeczywistość to już zupełnie inna para kaloszy, która brutalnie rozmija się z obowiązującym prawem.

W tysiącach lokali umiejscowionych w budynkach komunalnych czy w starej zabudowie działa bowiem cała masa leciwych palenisk, a tempo ich wymiany jest dalekie od założeń ustawodawcy.

Modernizacja takiej infrastruktury oznacza ogromne koszty i problemy techniczne, jednak odkładanie decyzji oznacza rosnące ryzyko kar i konfliktów z urzędami. Przepisy są sztywne, tolerancja samorządów będzie maleć, a odpowiedzialność spadnie na mieszkańców. Antysmogowe prawo właśnie wchodzi w fazę bezlitosnej egzekucji. Kontrole straży miejskich i gminnych mogą skończyć się mandatem lub grzywną w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

