Ceny mieszkań w Zakopanem zwalają z nóg
W porównaniu z cenami nowych M zlokalizowanych w popularnych miejscowościach górskich, mieszkania w drogim Krakowie, wydają się być cenową okazją… Niemożliwe? A jednak! Ile zatem trzeba zapłacić za lokum z rynku pierwotnego w górach? Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili to sprawdzić.
Zakopane nie ma sobie równych. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w listopadzie tego roku średnia cena metra kwadratowego 100 dostępnych w tej najpopularniejszej miejscowości górskiej mieszkań deweloperskich przekroczyła 34,5 tys. zł. Jest ona wyższa aż o 36 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku!
„Pamiętajmy jednak o tym, że na tak małych rynkach może wywołać wrażenie gwałtownego wzrostu cen jedna bardzo droga inwestycja lub wyprzedanie najtańszych lokali w już realizowanych” - mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.
Bardzo drogo jest także w Kościelisku. Średnia cena mieszkania w ofercie lokalnych firm deweloperskich w przeliczeniu na metr kwadratowy sięga 23,7 tys. zł. Przy czym w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnia skurczyła się o 20 proc., dzięki pojawieniu się w ofercie stosunkowo tanich – jak na ten rynek - lokali.
Trzecie miejsce na podium drożyzny zajmuje obecnie Szczyrk – średnio ponad 22 tys. zł za metr kwadratowy, czyli aż o 45 proc. więcej niż rok temu. Odrobinę taniej jest w Szklarskiej Porębie. Także i tam na rynek trafiła spora pula stosunkowo tanich – jak na ten kurort – mieszkań. Ich średnia cena skurczyła się o 3 proc., choć wciąż jest bardzo wysoka - ok. 20,2 tys. zł za metr kwadratowy.
Sporo za mieszkanie zapłacimy także w Białce Tatrzańskiej. Obecnie lokalni deweloperzy oferują tu tylko 20 lokali, a ich średnia cena za metr kwadratowy wynosi ponad 19,4 tys. zł. Na szóstym miejscu znalazła się Szczawnica (18,9 tys. zł/m kw.). Do pierwszej dziesiątki najdroższych lokalizacji trafił także Karpacz (18,3 tys. zł/m kw.), Świeradów-Zdrój (18,1 tys. zł/m kw.) i Wisła (17,3 tys. zł/m kw.).
„Nawet Kraków ze średnią ceną metra kwadratowego na poziomie 16,7 tys. zł, nie wydaje taki drogi” – komentuje Marek Wielgo.
Zestawienie dziesięciu najdroższych miejscowości wypoczynkowych zamyka Krynica-Zdrój (14,9 tys. zł/m kw.).
Odrobinę taniej jest w pozostałych popularnych górskich kurortach. W Polanicy-Zdrój za m kw. nowego M zapłacimy średnio 13,9 tys. zł a w Dusznikach-Zdrój – 13,1 tys. zł. Natomiast aby kupić mieszkanie w Kudowie-Zdroju trzeba wyłożyć średnio „tylko” niespełna 10 tys. zł za metr kwadratowy.
Mieszkania i domy w znanych kurortach stały się luksusem, na który mogą sobie pozwolić nieliczni. Wysokie ceny wynikają w dużej mierze z ograniczeń podażowych na tych rynkach, a także z faktu, że nabywcy są skłonni zapłacić bajońskie sumy, jeśli mają bajeczny widok z okna – wyjaśnia ekspert portalu RynekPierwotny.pl.
I dodaje, że mimo zapierających dech w piersiach cen w miejscowościach i wsiach położonych w powiecie tatrzańskim (m.in. Zakopane, Kościelisko, Białka Tatrzańska), wciąż nie brakuje chętnych na mieszkania budowane tam przez deweloperów. Może o tym świadczyć olbrzymi wzrost ich aktywności inwestycyjnej. Z danych GUS wynika, że w ciągu 10 miesięcy tego roku tamtejsi deweloperzy rozpoczęli budowę 327 mieszkań, czyli aż o 82 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wzrosła też w tym roku aktywność budowlana deweloperów w powiatach: cieszyńskim (m.in. Wisła) i kłodzkim (m.in. Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój). Spadek inwestycji mieszkaniowych GUS odnotował natomiast w powiatach: karkonoskim (m.in. Karpacz, Szklarska Poręba), lubańskim (m.in. Świeradów-Zdrój), bielskim (m.in. Szczyrk), nowosądeckim (m.in. Krynica-Zdrój) i nowotarskim (m.in. Szczawnica).
