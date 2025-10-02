Czym są wózki AGV? Poznaj bliżej automatyczne systemy transportowe

Magazyny i zakłady produkcyjne stają się coraz bardziej zautomatyzowane. Na konkurencyjnym rynku presja na szybszą realizację zamówień, redukcję kosztów i optymalizację procesów jest coraz większa. Aby jej sprostać, firmy inwestują w nowoczesne rozwiązania, które przyspieszają pracę i eliminują błędy ludzkie. W tym kontekście duże znaczenie mają m.in. wózki AGV. Czym są, jak działają i dlaczego coraz częściej zastępują tradycyjne metody transportu wewnętrznego?

Wózki AGV – co to właściwie jest?

Wózki AGV (Automated Guided Vehicles) to automatyczne wózki transportowe, które przemieszczają się po hali magazynowej lub produkcyjnej dzięki wbudowanym systemom nawigacji. Mogą wykorzystywać różne technologie prowadzenia – od taśm magnetycznych i przewodów w podłodze, po nowoczesne systemy laserowe czy nawigację opartą na mapach otoczenia. Poruszają się po wyznaczonych trasach, ale mają zdolność do mapowania otoczenia i wykrywania zagrożeń. Mogą m.in. automatycznie przyspieszać, zwalniać, zatrzymywać się, są wyposażone w sygnały ostrzegawcze. Bez problemu pokonują też niewielkie przeszkody (np. progi).

Jak działają wózki AGV?

Podstawą pracy wózków AGV jest precyzyjna nawigacja. Dzięki czujnikom, skanerom i oprogramowaniu sterującemu poruszają się po zaplanowanych trasach oraz zatrzymują w wyznaczonych miejscach. Ich praca jest w pełni kontrolowana przez system zarządzania, który koordynuje ruch pojazdów, eliminuje ryzyko kolizji i optymalizuje harmonogram transportów. Mogą poruszać się nie tylko po trasach poziomych, ale też w pionie, na wysokość nawet kilkunastu metrów. Dzięki temu ich zastosowanie jest bardzo szerokie.

System zarządzania koordynuje ruch pojazdów AGV, eliminuje ryzyko kolizji i optymalizuje harmonogram transportów / autor: materiały prasowe Jungheinrich

Gdzie znajdują zastosowanie wózki AGV?

Wózki AGV świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie realizuje się powtarzalne i przewidywalne zadania transportowe. Najczęściej można je spotkać:

• w magazynach wysokiego składowania i centrach logistycznych,

• na liniach produkcyjnych,

• w centrach dystrybucyjnych.

Ich wdrożenie pozwala utrzymać stały rytm pracy, niezależny od zmian w grafiku pracowników czy dostępności wózków obsługiwanych ręcznie. Różne rodzaje wózków AGV pozwalają na realizowanie wielu zadań transportowych bez przestojów i błędów.

Zalety wdrożenia wózków AGV

Automatyczne systemy transportowe zapewniają wiele korzyści związanych przede wszystkim z efektywnością pracy. Do ich najważniejszych zalet zalicza się:

• możliwość pracy ciągłej,

• możliwość redukcji liczby osób pracujących przy wykonywaniu zadań transportowych,

• redukcję ryzyka błędów ludzkich,

• wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników i możliwość pracy w środowisku mieszanym,

• możliwość doboru wózka do różnych zadań transportowych.

Wszystko to sprowadza się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa i redukcji kosztów operacyjnych. Wózki AGV wykonują zadania z taką samą dokładnością i idealną powtarzalnością niezależnie od pory dnia czy stopnia obciążenia. Są wydajne i szybkie, a jednocześnie zapewniają możliwość skalowania i adaptacji do różnych zadań. Dzięki temu stanowią nowoczesne wsparcie dla zakładów poszukujących sposobów na optymalizację pracy.

Wózki AGV to nie tylko narzędzia do transportu wewnętrznego, ale element strategii automatyzacji, który może całkowicie odmienić sposób funkcjonowania magazynu czy zakładu produkcyjnego. Dzięki nim można pracować szybciej, taniej i bezpieczniej, a także przygotować firmę na przyszłe wyzwania rynku.

Artykuł sponsorowany