Seniorzy bez opłat za śmieci. Wystarczy jedna decyzja

Seniorzy w Polsce mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłaty za śmieci na podstawie lokalnych regulacji.

Decyduje samorząd

W ramach tych uchwał, samorządy mają prawo zwolnić wybrane grupy mieszkańców z obowiązku uiszczania opłat. W przypadku seniorów, zwolnienia mają charakter socjalny i mają na celu ułatwienie im życia w starszym wieku.

Warunki zwolnienia z opłaty

W Polsce istnieją gminy, które są przychylne seniorom i wprowadziły zapisy, zgodnie z którymi senior, będący jedynym mieszkańcem danej nieruchomości, może zostać całkowicie zwolniony z opłaty za śmieci.

W niektórych gminach, każdy senior powyżej 80. roku życia może liczyć na zwolnienie z opłat za śmieci.

Inny przypadek to sytuacja, gdy senior przebywa poza domem, na przykład w sanatorium czy u rodziny – wówczas również mogą zostać zwolnieni z opłat.

Funkcja ulgi

Ulgi te mają charakter prospołeczny, mając na celu wsparcie osób samotnych, które borykają się z trudnościami finansowymi związanymi z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Dzięki takim rozwiązaniom, samotni seniorzy mogą liczyć na pomoc w obniżeniu kosztów życia.

Przykład gminy oferującej wsparcie

W województwie wielkopolskim osoby, które ukończyły 80. rok życia i są jedynymi mieszkańcami lokalu, są całkowicie zwolnione z opłaty za śmieci.

Potrzebne dokumenty

Senior, który chce uzyskać całkowite zwolnienie z opłat za śmieci, musi złożyć deklarację w urzędzie gminy lub miasta, bądź wypełnić odpowiedni formularz elektronicznie. W dokumencie należy podać dane, które poświadczą spełnienie warunków do uzyskania ulgi – najczęściej są to numer PESEL, adres zamieszkania oraz potwierdzenie, że senior mieszka samotnie w danym lokalu.

Gdzie to sprawdzić?

Informacje na temat ulg dostępnych w danej gminie można łatwo sprawdzić na stronach internetowych urzędów gmin.

Są i podwyżki

Mimo sprzeciwu niektórych samorządów, w tym radnych PiS, opłaty za wywóz śmieci w Polsce coraz częściej wzrastają. W Katowicach podwyżki wyniosły 30 proc., a w Radomiu sięgnęły nawet 100 proc. Te zmiany dotykają nie tylko seniorów, ale wszystkich mieszkańców miast.

Inne ulgi dla mieszkańców

Warto również zwrócić uwagę, że w niektórych gminach wprowadzane są inne formy ulg. Na przykład w Katowicach posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na 20-procentową obniżkę opłat za wywóz odpadów. W Gdyni z kolei właściciele domów, którzy kompostują odpady, mogą liczyć na częściową ulgę.

