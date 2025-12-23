Domański nie ustąpi. Chce, by Polacy zapłacili więcej za napoje i alkohol
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział w poniedziałek, że rząd wróci do projektu ustawy podwyższającej tzw. opłatę cukrową. Podkreślił, że środki uzyskane z tej opłaty niemal w całości miały zasilić system ochrony zdrowia.
Prezydent utrudnia podwyższenie opłat dla Polaków
- Pan prezydent utrudnia naprawę polskich finansów, która wspiera siłę polskiej gospodarki. Jego decyzje w sprawie weta, np. dotyczącego opłaty cukrowej, są absolutnie niezrozumiałe. Pan prezydent zawetował ustawę, z której 97 proc. dochodów poszłoby bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie było w przypadku weta dotyczącego akcyzy na alkohol - stwierdził szef resortu finansów w TVP Info.
Zapowiedź
Domański zapowiedział ponowne prace nad ustawą podwyższającą tzw. opłatę cukrową.
Do opłaty cukrowej wrócimy. Nie widzę powodów do jakichkolwiek zmian, jeżeli chodzi o opłatę cukrową - stwierdził.
Minister finansów odniósł się również do zastrzeżeń Karola Nawrockiego dotyczących terminów przewidzianych w ustawie podwyższającej akcyzę na alkohol.
Wszystkie ustawowe terminy (…) zostały dotrzymane - podkreślił Domański.
To w ramach troski
Jak zauważył, że alkohol w Polsce jest „relatywnie tani, a w niektórych grupach społecznych jest problem z alkoholizmem”, tymczasem dodatkowe środki, które wpłynęłyby do budżetu dzięki podwyższeniu akcyzy na alkohol „zostałyby przekierowane na wzmocnienie ochrony zdrowia w Polsce”.
Stanowisko prezydenta
W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy miały podwyższyć opłatę cukrową, aby zniechęcić do kupowania słodkich i energetycznych napojów.
Plany: ogromna podwyżka
Stawki opłaty miały zostać podniesione m.in. z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju z cukrem do 5 g w litrze lub słodzikiem i z 0,10 zł do 1,00 zł za dodatek kofeiny lub tauryny.
Pomysł na fatalne zarządzanie publicznymi finansami - zabrać Polakom więcej
W ocenie prezydenta celem nowelizacji było zasypanie „dziury budżetowej”, a podatek „w wysokości nawet 3,60 zł od dwulitrowego napoju czy soku to realny cios w domowe budżety”.
Kolejne weto prezydenta
Prezydent zawetował też ustawę zwiększającą akcyzę na alkohol w latach 2026-2027. Prezydent stwierdził, że nowelizacja nie przewidziała „czasu na przygotowanie się przedsiębiorców i konsumentów” do podwyżki.
