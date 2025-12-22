Przedświąteczny optymizm na rynku złotego

Świąteczny tydzień rozpoczął się od delikatnego umocnienia złotego w czym sprzyja utrzymujący się sentyment na Wall Street i innych ryzykownych aktywach.

Na szerokim rynku obserwujemy lekkie podbicie EURUSD, który tym samym respektuje wsparcie przy 1,17. Ten ruch przekłada się na cofnięcie się USDPLN, który jeszcze w piątek zbliżał się do 3,60. O godz. 9:33 za euro płaci się 4,2050 zł, a za dolara 3,5840 zł. O godz. 10:00 poznamy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące dynamiki sprzedaży detalicznej za listopad (oczekiwane jest spowolnienie dynamiki do 3,8 proc. r/r), a o godz. 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje dane o podaży pieniądza M3 (również za listopad). Jutro jeszcze czeka nas publikacja danych o bezrobociu, po czym wejdziemy już w tryb świąteczny. Cechuje go zazwyczaj niska aktywność inwestorów i o ile nie pojawią się jakieś nagłe, niespodziewane wydarzenia, to taki marazm utrzymuje się aż do pierwszych dni stycznia.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Technicznie para EURPLN flirtuje z poziomem 4,20, który może być naruszony w kolejnych dniach. W przypadku USDPLN więcej może zależeć od EURUSD - jeżeli ta para wróciłaby do wzrostów, to można by nawet mówić o testowaniu okolic wrześniowego dołka przy 3,5629 jeszcze przed końcem roku.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje