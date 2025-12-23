Zełenski ostrzega przed tym, co może się stać
Prezydent Wołodymyr Zełenski spodziewa się zmasowanych uderzeń Rosji na Ukrainę podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. „To leży w naturze Rosjan, żeby takie ataki przeprowadzać właśnie w święta” - powiedział w poniedziałek ukraiński przywódca podczas spotkania z dyplomatami.
Dodał, że sytuacja jest trudna z powodu braku systemów obrony powietrznej.
W swoim przesłaniu wideo, opublikowanym w poniedziałek późnym wieczorem, Zełenski poinformował również, że we wtorek spodziewa się powrotu swojego zespołu negocjacyjnego po rozmowach ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem w Miami na Florydzie.
Witkoff określił odrębne rozmowy z delegacjami Ukrainy i Rosji jako „konstruktywne”
