"Substancje zakazane". Nawrocki ostro o Mercosur

Akceptacja dla umowy z krajami Mercosur to katastrofa; panie premierze, trzeba budować mniejszość blokującą, a nie gadać - oświadczył w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki. Ocenił, że zawarcie tej umowy oznacza nieuczciwą konkurencję i niższą jakość żywności.

Mercosur

W Brukseli trwa dyskusja dotycząca umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a blokiem krajów Mercosur, w skład którego wchodzą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj. Umowa ta jest korzystna dla niemieckiej gospodarki i niekorzystna dla europejskich, w tym polskich rolników.

Rolnicy protestują. Unia mydli oczy rolnikom

W ubiegły czwartek przez Brukselę przetaczały się manifestacje rolników z różnych krajów Europy, w tym z Polski, Włoch i Francji.

Prezydent Nawrocki w poniedziałek we wpisie na portalu X wskazał, że umowa z Mercosur ma charakter globalny, obejmuje tysiące produktów, które mogą „zalać Polskę, zniszczyć polskie rolnictwo i inne branże”.

Proponowane klauzule ochronne na kilkanaście grup produktów niczego nie zmienią. To jak rozkładanie parawanu przed tsunami - ocenił.

Prezydent za Polakami, za polskim rolnictwem

Podkreślił też, że od początku mówił krytykował ten pomysł.

Obrona polskiego rolnictwa przed jej efektami znalazła się w mojej inicjatywie ustawodawczej złożonej w sierpniu 2025 roku. Mówiłem o tym w Paryżu podczas spotkania z prezydentem (Emmanuelem) Macronem, rozmawiałem o tym we Włoszech podczas spotkania z premier (Giorgią) Meloni, nasze argumenty geopolityczne w kontekście tej umowy i używaniu w krajach Ameryki Południowej rosyjskich środków do produkcji rolnej przedstawiłem niemieckiemu Kanclerzowi Friedrichowi Merzowi. Niebezpieczeństwa wynikające z umowy z krajami Mercosur wskazałem podczas mojego wykładu na Uniwersytecie Karola w Pradze - wskazał Nawrocki.

Mercosur dla Niemiec

Zawieranie umów handlowych na produkty wytwarzane w Polsce i Europie to błąd, gdyż „oznacza nieuczciwą konkurencję i niższą jakość”.

Taki błąd popełniono wiele lat temu w relacjach handlowych z Chinami. Teraz ofiarą mają być polscy rolnicy i polskie firmy - dodał Nawrocki.

Zakazane substancje! Polacy mogą to jeść

Bezpieczeństwo żywnościowe to produkcja blisko konsumenta, a nie import żywności z odległości 10 tys. km. Nie do przyjęcia jest import żywności produkowanej przy użyciu substancji zakazanych w UE od 20 lat, szkodliwych dla zdrowia Polaków - podkreślił prezydent.

Nawrocki we wpisie podał, że do 2023 r. istniała mniejszość blokująca.

Ostatni czas, także w trakcie polskiej prezydencji, to jej roztrwonienie. Teraz świętujecie klauzule, które są iluzją - zaznaczył.

„ To katastrofa”

Ocenił ponadto, że akceptacja dla tej umowy to „katastrofa”.

Panie Premierze, trzeba budować mniejszość blokującą, a nie gadać!- podkreślił Nawrocki.

W poniedziałek rano unijni ambasadorowie zdecydowali, że decyzja ws. klauzul ochronnych dla rolników w umowie handlowej z Mercosurem, pierwotnie planowana na ten dzień, zostanie przełożona na styczeń. Według medialnych doniesień UE planuje podpisać porozumienie handlowe z blokiem krajów południowoamerykańskich 12 stycznia.

W piątek, tuż po szczycie UE w Brukseli, premier Donald Tusk powiedział dziennikarzom, że Polska podtrzyma negatywne stanowisko wobec umowy. Dodał, że przesunięcie podpisania porozumienia na styczeń da Komisji czas na opracowanie dodatkowych zabezpieczeń.

