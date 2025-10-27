Jak SKEF od 30 lat uczy Polaków mądrze gospodarować pieniędzmi

W czasach, gdy każda złotówka ma znaczenie, wiedza o finansach to nie luksus, lecz konieczność. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) od prawie trzech dekad pomaga Polakom zrozumieć świat pieniędzy, unikać pułapek zadłużenia i budować bezpieczną przyszłość.

Edukacja finansowa — inwestycja, która zawsze się opłaca

Coraz więcej polskich rodzin mierzy się z trudnościami finansowymi. Winne są nie tylko rosnące ceny i spadek wartości pieniądza, ale też brak podstawowej wiedzy o zarządzaniu domowym budżetem. Właśnie dlatego edukacja finansowa powinna dziś być priorytetem – tak jak nauka czytania czy pisania.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) w Gdyni już od blisko 30 lat działa na rzecz zwiększania świadomości ekonomicznej Polaków. Powstało z przekonania, że tylko wiedza i praktyczne umiejętności pozwolą skutecznie poruszać się w świecie finansów – od planowania domowego budżetu po decyzje o kredycie czy inwestycjach.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od prawie trzech dekad pomaga Polakom zrozumieć świat pieniędzy / autor: materiały prasowe SKEF

Uczymy mądrego podejścia do pieniędzy

SKEF kieruje swoje działania do szerokiego grona odbiorców – od uczniów po dorosłych i seniorów. Szczególną wagę przykłada do edukacji młodzieży, która dopiero wkracza w dorosłość i potrzebuje praktycznych umiejętności finansowych.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie – dostępne na stronie www.skef.pl/projekty – obejmują takie tematy jak:

• planowanie wydatków i oszczędzanie,

• praca i kariera zawodowa,

• inwestowanie, ubezpieczenia, kredyty.

To nie teoria, lecz praktyczne narzędzia, które pomagają unikać błędów i budować zdrowe podejście do pieniędzy.

Pomoc dla zadłużonych i zagrożonych wykluczeniem finansowym

Edukacja to jedno, ale SKEF pomaga również tym, którzy już znaleźli się w finansowych tarapatach. W ramach Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ODFiK) Stowarzyszenie oferuje bezpłatne wsparcie osobom zadłużonym – od analizy sytuacji, przez przygotowanie dokumentów, aż po konkretne wskazówki, jak wyjść z długów i odzyskać równowagę.

Działa także Pogotowie dla Zadłużonych www.pogotowiedlazadluzonych.pl, które udziela porad prawnych i finansowych oraz pomaga w przygotowaniu wniosków o upadłość konsumencką.

W europejskiej sieci wsparcia

SKEF jest współzałożycielem Europejskiej Sieci Zadłużenia Konsumenckiego (European Consumer Debt Network) – organizacji zrzeszającej ekspertów z całej Europy, zajmujących się walką z nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem finansowym. Dzięki temu polskie doświadczenia w zakresie edukacji i doradztwa finansowego stają się częścią międzynarodowej wymiany dobrych praktyk.

Każdy może dołączyć do misji SKEF

Działalność Stowarzyszenia to nie tylko edukacja i doradztwo. To również konkursy i inicjatywy angażujące członków w popularyzację wiedzy ekonomicznej. Wstąpić do SKEF może każdy, kto chce wspierać ideę świadomego gospodarowania finansami. Symboliczna składka – zaledwie złotówka miesięcznie – pomaga rozwijać programy edukacyjne i pomagać tym, którzy znaleźli się na finansowym zakręcie.

Bo edukacja finansowa to nie przywilej – to prawo każdego z nas.

Artykuł sponsorowany