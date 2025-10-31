Fundacja rodzinna – sposób na bezpieczną sukcesję i niższe podatki

Przekazanie majątku następcom to dla przedsiębiorcy nie tylko formalność, lecz strategiczny moment – decydujący o tym, czy lata pracy zamienią się w trwały dorobek, czy w rodzinne nieporozumienia. Coraz więcej właścicieli firm wybiera fundację rodzinną, by zachować kontrolę, uniknąć podatkowych pułapek i zadbać o to, by firma przetrwała dłużej niż jedno pokolenie. Co to jednak oznacza w praktyce?

Dlaczego warto rozważyć fundację rodzinną?

Fundacja pozwala oddzielić majątek prywatny od firmowego, zachować kontrolę nad kluczowymi aktywami i jasno określić, kto oraz w jaki sposób będzie korzystać z wypracowanego kapitału. Dzięki niej można uniknąć konfliktów spadkowych i rozdrobnienia majątku między przypadkowych spadkobierców. To narzędzie, które nadaje sens słowu „sukcesja” – zorganizowane, przewidywalne oraz bez chaosu.

Czy to rozwiązanie dla każdego?

Odpowiedź brzmi: nie zawsze. Fundacja rodzinna ma realny sens, gdy zarządzasz znacznym majątkiem, prowadzisz firmę o stabilnych przychodach lub posiadasz aktywa wymagające planowania sukcesyjnego. Przykładowo: właściciele klinik, kancelarii czy firm technologicznych korzystają z niej, by zabezpieczyć majątek, a jednocześnie rozwijać biznes w sposób uporządkowany podatkowo.

Korzyści podatkowe i bezpieczeństwo – czyli jak płacić mniej, nie ryzykując więcej

Fundacja rodzinna to nie tylko narzędzie sukcesji, lecz także sposób na strategiczne zarządzanie podatkami. Umożliwia reinwestowanie zysków bez natychmiastowego opodatkowania oraz wypłatę świadczeń dla beneficjentów na preferencyjnych zasadach. Dzięki temu przedsiębiorca może rozwijać firmę i budować majątek rodziny w zgodny z prawem sposób.

Jednocześnie wymaga to precyzyjnej księgowości – jedna błędna interpretacja przepisów może skutkować sankcją w wysokości 25%. Dlatego prawidłowe prowadzenie rozliczeń to nie koszt, lecz inwestycja w spokój oraz bezpieczeństwo.

Jak wygląda proces zakładania fundacji rodzinnej?

Założenie fundacji rodzinnej to nie sprint, lecz dobrze zaplanowany proces. Zanim pojawi się statut i pieczątka, trzeba przejść kilka logicznych etapów:

• Analiza majątku i planu sukcesji – czyli co wnieść do fundacji i komu ma to służyć.

• Projektowanie struktury – określenie beneficjentów, zasad zarządzania i relacji z firmą operacyjną.

• Rejestracja w KRS – formalny moment narodzin fundacji.

• Wdrożenie obsługi księgowej i podatkowej – regularne raporty, CIT, PIT, monitoring zwolnień.

• Stały nadzór i aktualizacja strategii – bo przepisy się zmieniają, a fundacja musi być zawsze krok przed nimi.

Dla właściciela oznacza to jedno: porządek, przewidywalność i spokój. Zamiast reagować po fakcie – można działać z wyprzedzeniem.

Settlewise – księgowość fundacji rodzinnej bez ryzyka błędu

Fundacja rodzinna to obietnica bezpieczeństwa, ale tylko wtedy, gdy stoi za nią rzetelne wsparcie. Właśnie dlatego warto powierzyć jej obsługę specjalistom – Settlewise jako jedno z pierwszych biur rachunkowych prowadzi kompleksową obsługę księgowości fundacji rodzinnych w Polsce od 2023 r. Zespół łączy wiedzę z zakresu księgowości, prawa i podatków, dzięki czemu każdy etap – od analizy opłacalności, przez rejestrację, po bieżące rozliczenia – przebiega bezpiecznie oraz przewidywalnie.

Firma prowadzi pełną księgowość fundacji zgodnie z ustawą, rozlicza podatek CIT, dba o warunki zwolnień, obsługuje świadczenia wypłacane beneficjentom i monitoruje zmiany legislacyjne. Klient zyskuje więc pewność, że jego fundacja działa legalnie oraz efektywnie – bez ryzyka błędów, które mogłyby kosztować fortunę.

Settlewise to partner dla przedsiębiorców myślących długofalowo – tych, którzy nie chcą zostawiać swojego dorobku przypadkowi. Jeśli zależy Ci na ochronie majątku, niższych podatkach i spokojnej sukcesji, fundacja rodzinna z taką obsługą księgową może być najlepszą inwestycją w przyszłość Twojej rodziny i firmy.

Artykuł sponsorowany