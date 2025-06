Prezes SKEF: Ekonomia to szkoła odpowiedzialności

Z prezesem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, dr inż. Kazimierzem Janiakiem rozmawiamy o zakończonych właśnie konkursach dla młodzieży – Mistrzostwach Polski Młodych Ekonomistów i konkursie „Żyj finansowo”.

wGospodarce.pl: 19. edycja Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów za nami… Po co robić takie zawody dla młodych ludzi? Oni rzeczywiście lubią się ścigać w wiedzy ekonomicznej? Czy to nie staje się w dobie smartfonów, cyberbankowania i sztucznej inteligencji jakimś anachronizmem?

Prezes SKEF dr inż. Kazimierz Janiak: Ani nie staje się anachronizmem, ani nie jest wyścigiem o wiedzę. Oczywiście, zdobywanie wiedzy jest jak najbardziej zasadne, choć my chcemy przede wszystkim popularyzować wiedzę ekonomiczną, wiedzę o różnego rodzaju produktach finansowych, jednocześnie podejmując działania na rzecz bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego. Uczymy o produktach finansowych, które każdy z nas powinien poznać po to, żeby nie być najpierw wykluczonym finansowo, a potem społecznie.

To jest misja SKEF… Choć pojawia się pewien kłopot polegający moim zdaniem na tym, że w związku z rozwojem cyfrowej bankowości, produktów cyfrowych, technologii, ci młodzi ludzie wiedzą już dziś więcej o tym, jak poruszać się po świecie cyfrowym niż my, pokolenie „before computer”…

Jak poruszać się po świecie cyfrowym na pewno tak. Ale, jeśli chodzi o produkty oferowane na rynku finansowym, to myślę, że przy tej dynamice, która ma miejsce, wszyscy się uczymy bez względu na wiek. Oferta, która do nas wszystkich jest kierowana, zmienia się na tyle dynamicznie, że każdy z nas powinien podejmować działania, starania na rzecz poznawania i uczenia się nie tylko w sensie zdobycia wiedzy o możliwościach rynku finansowego, ale nauczyć się rozpoznawać te oferty, żeby na nich nie tracić i jednocześnie nie wykluczać się z tego rynku przez błędne decyzje.

Nie bez znaczenia jest związek z SKEF z ruchem spółdzielczym, ze Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi, które niosą też do tych młodych ludzi, do uczestników tych konkursów informację, że właśnie w ruchu spółdzielczym nie są jedynie klientami, petentami, ale członkami kas, więc aktywnymi uczestnikami tego rynku.

To bardzo ważne, tym bardziej, że w misji ruchu spółdzielczego, jest samopomoc, jest samostanowienie, jest samorządność. I tak naprawdę, jeśli chodzi o decyzję wśród członków szeroko pojętego ruchu spółdzielczego, a tym samym członków SKOK-ów, jest fakt, że nic o nas bez nas. To prowadzi do pierwszego nadzoru nad tym, co w danej kasie się dzieje, jak i również uczy odpowiedzialności najpierw siebie - za swoje pieniądze, jak i również odpowiedzialności tych, którzy tymi pieniędzmi będą gospodarować.

Musimy mieć świadomość, że cały czas jesteśmy w trakcie transformacji, wychodzenia z minionej epoki. I to, co do nas już w dużej mierze dotarło, czy dociera w wiedzy o gospodarce rynkowej, to fakt, jak wiele rzeczy na rynku jest towarem. Tymczasem zapominamy, że pieniądz również ma wartość towaru. Dając w depozyt sprzedajemy pieniądz, to jest nasz towar, bo to jest nasze posiadanie. A biorąc pożyczkę czy kredyt, my ten pieniądz, z którego możemy w ten sposób skorzystać – kupujemy. Dlatego też bardzo ważnym elementem rynku finansowego i tej odpowiedzialności, jest możliwość nabycia umiejętności negocjacji umowy w ramach której proces kupna bądź sprzedaży pieniędzy ma miejsce. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sobie sprawy i dlatego właśnie ta wiedza, którą przekazujemy społeczeństwu, jak ja to nazywam wielokrotnie od przedszkola do Opola, a więc od dzieci wczesnoszkolnych po seniorów, jest niezbędna i niesamowicie przydatna w życiu.

Bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ekonomia jest przydatna. To też padło tutaj w czasie w czasie rozmów z finalistami Mistrzostw, że ktoś może powiedzieć: „Nie, no ekonomia to mnie nie dotyczy, no bo ja nie będę pracował w żadnej instytucji finansowej, nie mam takich ambicji”. A przecież gospodarstwo domowe jest taką małą firmą, małym bankiem, małą instytucją finansową z budżetem, dochodami i kosztami.

Przede wszystkim ekonomia, jak sama nazwa dziedziny nauki czy obszaru życia, to nauka o gospodarowaniu domem. I tym, co wokół tego domu się znajduje i domu dotyczy. A więc jest to pierwsza komórka współdziałania na rzecz dobra wspólnego, wspólnoty, którą tworzymy. Zatem to rodziny, poczynając od najmniejszej komórki społecznej, idąc po większe wspólnoty poprzez gminę, powiat, województwo, czy dochodzimy do struktur państwa. My musimy mieć świadomość, tak jak ma to miejsce w przypadku społeczeństw anglosaskich, że nic znikąd się nie bierze, że nic nie ma za darmo. Żeby coś dawać, trzeba najpierw tym dysponować. Żeby mieć możliwość gospodarowania i zarządzania, to najpierw trzeba posiadać coś, co jest skutkiem naszej, codziennej pracy i działania. Ja na to patrzę z punktu widzenia nie tylko samej ekonomii czy ekonomicznego czy finansowego, ale patrzę na to również w aspekcie socjologicznym i aspekcie społecznym, nie mówiąc o względzie psychologicznym i behawiorystycznym określającym nasze zachowanie. To zatem niezwykle złożona nauka i nas samych…

Jeszcze chciałbym zapytać o Białą Księgę Mistrzostw, która powstaje właściwie cały czas. Jest próbą dowiedzenia się, na ile finalistom poprzednich kilkunastu finałów udział w Mistrzostwach Polski Młodych Ekonomistów pomógł albo jakie miał znaczenie dla ich dalszej kariery życia. Pamiętam wypowiedzi tych młodych ludzi, cały czas przecież młodych, którzy mówili, że był to taki impuls, który spowodował że uwierzyli w to, że da się wygrać, wystarczy upór i determinacja.

Oczywiście udział w finałach naszych konkursów jest ogromnym wyzwaniem dla tych młodych ludzi, który pozostaje w pamięci, w sensie pozytywnym, na ich przyszłe i dorosłe życie. Przede wszystkim to jest pokonywanie najpierw w sobie naturalnego lęku przed wyzwaniem, podjęcia tego wyzwania, realizacji tego wyznania, doznania radości sukcesu lub ewentualnie w jakimś wymiarze również i porażki. To wszystko buduje i kształtuje każdego z nas, nie mówiąc o młodym pokoleniu. Jednocześnie wielu uczestników naszych finałów pozostaje w obszarze szeroko pojętych nauk ekonomicznych - o zarządzaniu, o przedsiębiorczości, o finansach. Ale jednocześnie jest to impuls ich myślenia w innych obszarach życia, bo wszędzie zarządzamy pełniąc odpowiedzialne funkcje. Choćby podejmując decyzje o gospodarowaniu środkami, które służą do budowania siły tego, co budujemy. To jest szkoła również odpowiedzialności, z czego być może nie do końca jeszcze uczestnicy tychże konkursów w tak młodym wieku zdają sobie sprawę. Tym niemniej, zawsze trzymamy za nich kciuki…

Rozmawiał Maciej Wośko

