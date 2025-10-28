Oto największy traktor na świecie. "Obiekt jest widoczny z 2 km"

W australijskim Carnamah [Karmana], 300 kilometrów na północ od Perth [Perf], stanął gigantyczny pomarańczowy traktor, który odmienił losy miasteczka. Do postawienia pomnika o wysokości jedenastu i pół metra i długości szesnastu metrów, zużyto – UWAGA – czterdzieści dwie tony stali i 800 litrów farby. Obiekt jest widoczny z dwóch kilometrów – nic więc dziwnego, że przyciąga tłumy turystów. Od jego odsłonięcia lokalna turystyka rozkwitła, a sklepy i kawiarnie znów mają pełne ręce roboty.

Wcześniej goście przyjeżdżali tu tylko podczas kwitnienia dzikich kwiatów. Teraz sezon turystyczny trwa przez cały rok, a w weekendy przed pomarańczową atrakcją ustawiają się kolejki kamperów. Z dochodów i darowizn powstała też szopa z oryginalnym Chamberlainem [Czamberainem] 40K – pierwszym australijskim ciągnikiem. Hitem stały się też lokalne ciasteczka w kształcie traktora, które podbiły media społecznościowe. Dzięki tej inicjatywie Carnamah [Karmana] znów tętni życiem – a mieszkańcy mówią, że „gigant” stał się sercem ich społeczności.

gs, jb