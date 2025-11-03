Atom i energetyka. "To zamach na naszą perłę"

Komu zależy na wyhamowaniu polskiego programu jądrowego, dlaczego nie rozwijamy własnych projektów jądrowych i jak zapewnić Polakom tani prąd, mówią dr Grzegorz Czelej, senator RP, przewodniczący senackiego zespołu ds. Energetyki Jądrowej i OZE, oraz Andrzej Piotrowski, wiceminister odpowiedzialny m.in. za energetykę jądrową w resorcie energii w latach 2016–2018, w rozmowie z Maciejem Wośko.

Panie senatorze, fakt, że temat energetyki, taniej energii, energii jądrowej i OZE pojawił się przynajmniej w kilku panelach podczas ostatniej Konwencji Programowej PiS „Myśląc Polska” świadczy – jak rozumiem – że to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym krajem w najbliższym dziesięcioleciu?

Grzegorz Czelej: Absolutnie tak. Po pierwsze, dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich, a także bezpieczeństwa całego państwa. Po drugie, musimy zwrócić uwagę na konkurencyjność polskiej gospodarki. Już teraz przegrywamy z Azją w wyścigu gospodarczym. Jeżeli cena energii dla przemysłu jest w Chinach 3,5-krotnie tańsza, nasz przemysł – a także przemysł europejski – nie ma nawet szans podjąć konkurencji.

Więcej – inwestorzy, widząc niebezpieczeństwo wzrostu cen energii w Polsce, wolą lokować inwestycje w Czechach, na Węgrzech, szukać innych lokalizacji, obawiając się, że u nas może być za drogo.

G.C.: Tu też już jest drogo. Właśnie dlatego tak wiele firm wyprowadza się z Niemiec do Azji i do tych stanów w USA, gdzie nie ma tzw. opłat emisyjnych, a energia jest tańsza. Mają dzięki temu bardziej konkurencyjne fabryki na rynkach światowych. Dziś Europa przegrywa w tym starciu. A my? Mamy zamrożone projekty jądrowe i spóźnione inwestycje. Energię jądrową mają nasi sąsiedzi – Ukraina, Szwecja, Węgry, Czechy, a Słowacy nawet pięć reaktorów. W ostatniej fazie prób jest też szósty reaktor w tym kraju, gdzie podjęto też decyzje o budowie reaktora czwartej generacji. Przypominam, że projekt polskiego reaktora HTGR-POLA od roku leży w szufladzie.

Ale przecież premier Tusk przekonuje na konferencjach prasowych, że przy innowacjach trzeba podejmować ryzyko…

G.C.: Na świecie jest w tej chwili ok. 90 przedsięwzięć rozwojowych dla małych i średnich reaktorów, więc widać, że cały świat idzie w tym kierunku. W tym roku Szwecja zdecydowała, że rezygnuje z budowy dużych bloków i inwestuje w SMR, średniej wielkości reaktory jądrowe. Dlaczego? Bo modułowość tych urządzeń sprawia, że będą dużo szybsze w budowie, a więc tańsze i bardziej elastyczne ze względu na mniejszą moc.

A Francuzi, którzy są przecież europejskim liderem w energetyce jądrowej, prognozują, że do 2050 r. powstanie 100 SMR, które pozwolą dostarczyć energię elektryczną i cieplną dla przemysłu i mieszkańców.

G.C.: Raptem tydzień temu w ambasadzie francuskiej odbyła się prezentacja nowego francuskiego NUWARD SMR (Grupa EDF). A mamy przecież naszą, polską technologię do produkcji ciepła i pary technologicznej dla przemysłu. To reaktor HTGR-POLA, który czeka na dosłownie ostatni impuls techniczny. Francuzi są za nami jakieś pięć lat, a ich ambasada już reklamuje i poleca tę technologię, namawia inwestorów do tego rozwiązania. To nieprawda, że nikt nie jest zainteresowany projektem polskiego reaktora, jak usłyszeliśmy od pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej. Wręcz przeciwnie – 10 międzynarodowych koncernów sygnalizuje duży potencjał POLI, a gdy gościłem ambasadora Francji w Senacie RP, wyraził zainteresowanie wspólnym kontynuowaniem prac nad reaktorem HTGR, który notabene nie jest konkurencyjny wobec rozwiązań francuskich. Jest więc pole do sprawnego rozwoju POLI.

