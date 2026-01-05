Mocny rok na rynku obligacji przedsiębiorstw

Przy malejącej liczbie transakcji firmy zwiększyły wartość emisji papierów korporacyjnych na krajowym rynku o 25 proc. r/r do 17,8 mld zł w 2025 r., wynika z danych gromadzonych przez Obligacje.pl.

Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw (bez banków i spółek je wspomagających) na lokalnym rynku wzrosła z 14,22 mld zł w 2024 r. do 17,83 mld zł w 2025 r. i była najwyższa od 2021 r., tj. od kiedy serwis Obligacje.pl systematycznie gromadzi te dane. Najniższa była za to liczba przeprowadzonych emisji – w minionym roku naliczyliśmy bowiem 241 transakcji wobec 263 w 2024 r. i 378 w szczytowym 2021 r. Innymi słowy, emisji ubywa, ale jednostkowo są one coraz większe, stąd średnia wartość transakcji wzrosła do 74 mln zł w 2025 r. i była o 20 mln zł wyższa niż przed rokiem.

O znaczących wzrostach rynku pierwotnego nie byłoby jednak mowy bez dużych emisji z grudnia, gdy Orlen i KGHM uplasowały papiery dłużne warte kolejno 2 mld zł oraz 1,6 mld zł, wskutek czego łączna wartość transakcji zrealizowanych w IV kwartale osiągnęła 6,97 mld zł, notując wcześniej niespotykane rozmiary.

Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw na krajowym rynku w 2025 r. / autor: materiały prasowe Obligacje.pl

Niezależnie jednak od emisji Orlenu i KGHM, miniony rok upłynął też pod znakiem szeregu innych dużych ofert zrealizowanych przez spółki bez udziały skarbu państwa. Wśród nich na uwagę zasługują miliardowe transakcje Allegro, Benefitu Systems oraz Żabki.

Ponadto, obligacje na 700 mln zł uplasował Play, z kolei Pepco pozyskało 600 mln zł. Kruk zebrał 400 mln zł w jednej transakcji dla inwestorów instytucjonalnych (plus 200 mln zł z dwóch dodatkowych ofert detalicznego długu).

Pod względem liczby rynkowych ofert w 2025 r. równych sobie nie miała natomiast Victoria Dom, która w sześciu emisjach pozyskała w sumie 520 mln zł. Pięciokrotnie popyt inwestorów sprawdzała natomiast Cavatina Holding, zbierając w sumie 288 mln zł.

Najszerzej dostępne i adresowane przede wszystkim do indywidualnych inwestorów emisje publiczne na podstawie prospektów przyniosły spółkom 1,35 mld zł w ubiegłym roku (pominąwszy listy zastawne PKO Banku Hipotecznego) wobec 1,7 mld zł w 2024 r. Tym samym udział detalicznego długu w rynku pierwotnym zmalał do 7,6 proc. z 11,9 proc. rok wcześniej.

Same banki i spółki je wspomagające (leasing, faktoring, itp.) wyemitowały w ubiegłym roku obligacje za 80,6 mld zł na krajowym rynku (67,0 mld zł rok wcześniej), z czego jednak ponad dwie trzecie stanowiły krótkoterminowe papiery o okresie spłaty do 12 miesięcy i najczęściej wewnątrzgrupowym charakterze transakcji.

Michał Sadrak, Obligacje.pl

