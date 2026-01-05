Dobra pogoda dla europejskiego rynku gazu

Ceny gazu w Europie w poniedziałek mocniej spadają po prognozach łagodniejszej pogody i większych dostaw paliwa - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 28,07 euro za MWh, po zniżce o 3,20 proc.

Traderzy oceniają prognozy łagodniejszej pogody i większych dostaw gazu.

Niektóre modele długoterminowe wskazują na temperatury powyżej lub zbliżone do norm sezonowych pod koniec stycznia i na początku lutego. To sygnał, że zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania może osłabnąć po niedawnej fali mocniejszych mrozów.

Do tego do Europy napływa coraz więcej ładunków ze skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Inwestorzy obserwują też sytuację na rynkach ropy naftowej, która tanieje, a to może mieć wpływ na szersze rynki energii.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 60,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę na poziomie 73,2 proc.

W magazynach znajduje się obecnie 691,80 TWh gazu - wynika z najnowszych wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

PAP Biznes, sek

