Dostaniesz pieniądze, ale podaj... dane wrażliwe!

Rolnicy i przedsiębiorcy, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie kwalifikowane do pomocy de minimis, muszą przygotować się na nowe obowiązki. Oprócz dotychczasowych danych będą musieli zamieszczać we wniosku numer PESEL i NIP. Jeżeli nie posiadają PESEL-u, będą zobligowani do podania numeru dowodu osobistego lub paszportu, a także wielkości przedsiębiorstwa oraz klasy PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Obowiązek podawania zarówno numeru PESEL, jak i NIP wprowadzono, żeby wnioskodawcy nie korzystali z tych identyfikatorów zamiennie – tak, jak dotychczas – gdyż utrudnia to monitorowanie udzielonej pomocy. Zakres informacji o już otrzymanym wsparciu publicznym został rozszerzony także o obowiązek wskazania programu pomocowego, aby zapewnić kompleksowy nadzór nad przepływem środków finansowych i szczegółowe raportowanie tego typu działań do Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej.

Co to za pomoc?

Pomoc de minimis to niewielkie wsparcie publiczne dla przedsiębiorców (głównie MŚP), które ze względu na swoją małą wartość nie zakłóca konkurencji w UE i nie wymaga zgłaszania do Komisji Europejskiej, choć jest limitowana (zwykle 200-300 tys. euro na firmę w ciągu 3 lat). Może przybierać różne formy, np. dotacje, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe czy umorzenia ZUS, a przedsiębiorca musi oświadczyć, że nie przekroczył limitu i przeznaczyć środki zgodnie z celem programu.

Są wykluczenia z programu

Pomoc de minimis jest dostępna dla większości podmiotów, ale istnieją pewne kody PKD, które są z niej wykluczone, jak np. produkcja tytoniu, działalność związana z paliwami kopalnymi (węgiel, ropa, gaz), czy niektórych typów przemysłu włókienniczego, a także działalność w ramach franczyzy czy agencji ubezpieczeniowych; kluczowe jest to, że wyłączenia dotyczą konkretnych branż, a nie całej klasyfikacji, dlatego przy ubieganiu się o pomoc należy sprawdzić, czy prowadzona działalność (i związane z nią kody PKD) nie znajduje się na liście wykluczeń danego programu pomocowego, bo lista ta może się różnić.

Źródło: gov.pl, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Oprac. Grzegorz Szafraniec

