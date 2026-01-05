Co trzeci Polak gotów płacić nowy podatek na zbrojenia

Ponad połowa badanych Polaków uważa, że tymczasowy podatek na sfinansowanie modernizacji polskiej armii nie powinien zostać wprowadzony - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Pomysł pozytywnie oceniło ponad 30 proc. ankietowanych.

W sondażu ankietowani zostali zapytani o to, czy w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji i wyższymi wydatkami na obronność powinien zostać wprowadzony tymczasowy podatek na sfinansowanie modernizacji polskiej armii.

„Łącznie niemal 58 proc. badanych uznało, że taki podatek nie powinien zostać wprowadzony. Odpowiedź »raczej nie« wskazało 30,4 proc. respondentów, a »zdecydowanie nie« – 27,4 proc. Z kolei pozytywnie pomysł oceniło ok. 32 proc. ankietowanych (24,2 proc. »raczej tak« i 8,2 proc. »zdecydowanie tak«). Pozostałe 9,1 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania” - podała gazeta.

Zwolennicy podatku wśród popierających koalicję rządową

Z ankiety wynika, że najwięcej zwolenników wprowadzenia takiego podatku jest wśród osób popierających koalicję rządową – ponad połowa z nich (50,1 proc.) opowiedziała się za takim rozwiązaniem. Podobnie wśród badanych o lewicowych poglądach (56,5 proc.) oraz wyborców Adriana Zandberga, Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat – od 44 do 58 proc.

Sceptyczni są stronnicy opozycji

Najbardziej sceptyczni są natomiast respondenci o prawicowych poglądach (64,4 proc. łącznie na „nie”), wyborcy partii opozycyjnych (68 proc.), w tym głosujący na Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna oraz Szymona Hołownię – w tych grupach sprzeciw wobec podatku wyniósł 63–67 proc.

„Różnice ze względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie czy płeć nie są znaczące, choć kobiety są nieco bardziej sceptyczne niż mężczyźni. Uwagę zwraca natomiast bardzo wysoki sprzeciw wśród osób w wieku 30–39 lat – aż 77 proc. odpowiedzi »nie« – oraz 40–49 lat, gdzie odsetek ten sięga niemal 87 proc.” - podkreślił dziennik. Sondaż przeprowadzono w dniach 19–20 grudnia 2025 r.

PAP, sek

