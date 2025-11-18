Lewica tęskni za sztucznym mięsem

Lider partii Razem, Adrian Zandberg, zachęca do inwestowania publicznych środków w rozwój sztucznego mięsa. Zauważa, że współczesna technologia pozwala uzyskać taki alternatywny produkt, ale zdrowszy i eliminujący cierpienie zwierząt. Polityk wskazuje, że Wielka Brytania, Izrael i Stany Zjednoczone rozwijają tę branżę, a Polska – jego zdaniem – nie powinna zostać w tyle. Zandberg liczy na to, że za kilka lat „etyczne mięso” trafi nawet do… sejmowej stołówki.

Słowa posła skomentował Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, przypominając, że „mięso z probówki” nie jest ani nowością, ani produktem masowym mimo upływu aż 30 lat od jego opatentowania. Zarzecki zwraca uwagę na brak dopuszczeń do sprzedaży w Unii Europejskiej, ograniczenia prawne za oceanem, wysokie koszty produkcji i wątłe korzyści środowiskowe. Dodaje, że konsumenci niechętnie wprowadzają takie nowości do codziennej diety.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

