Polska żywność globalną marką

Polska żywność liczy się na świecie jak nigdy dotąd. Eksport bije kolejne rekordy. Miniony rok przeszedł do historii – sprzedaliśmy za granicę produkty rolno-spożywcze o wartości 53,5 miliarda euro – to prawie dziesięć razy więcej niż dwie dekady temu. Z kraju, który kiedyś obsługiwał głównie rodzimy rynek, Polska wyrosła na jednego z liderów eksportu żywności w Unii Europejskiej.

Rekordy nie są przypadkiem. Zadziałała jakość, popyt i skuteczne poszukiwanie nowych rynków zbytu. To właśnie ekspansja w takich krajach, jak Algieria, Libia, Kongo, Tunezja czy Mauritius stała się jednym z motorów wzrostu. Jednocześnie nasi producenci dopracowują swoje wyroby, dostosowując ich skład, etykiety i parametry jakościowe do wymagań odbiorców w różnych regionach świata.

Najważniejszym odbiorcą polskiej żywności pozostają kraje Wspólnoty, do których w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. sprzedaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 25 mld zł, co jest wynikiem o ponad 9 proc. wyższym wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Z kolei eksport na inne rynki zwiększył się w tym czasie o 3 proc., dochodząc do 8 mild 300 mln zł.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

