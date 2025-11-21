Generowali nielegalnie ruch telefoniczny z zagranicą

Prokuratura Regionalna w Gdańsku przedstawiła zarzuty sześciu osobom podejrzanym o dokonanie oszustw telekomunikacyjnych. Działania miały skutkować wyrządzeniem operatorom sieci komórkowej szkody majątkowej o łącznej wartości niemal 1,3 mln zł.

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak przekazał PAP, że śledztwo pod nadzorem prokuratora realizowali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Gdańska.

1,3 mln zł wymiernych szkód

Wyjaśnił, że sześciu osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw polegających na:

-zakłócaniu funkcjonowania systemów teleinformatycznych,

-zmianie danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa komunikacji, a także

-zakłócania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych.

Doprowadziło to do wyrządzenia szkody majątkowej w łącznej kwocie niemal 1,3 mln zł dwóm wiodącym operatorom sieci telefonii komórkowej z tytułu międzynarodowych rozliczeń roamingowych.

Sprawcy wykorzystywali niemal 25 tys. kart SIM zarejestrowanych na fałszywe dane / autor: materiały prasowe CBZC

Mechanizm przestępstwa

„Podejrzani - obywatele polscy, pięciu mężczyzn i jedna kobieta - prowadzili działalność w latach 2022-2024, na terenie całej Polski, a elementy infrastruktury były usytuowane na terenie Gdyni i Władysławowa w województwie pomorskim, a także na terenie Włocławka i Lipna w województwie kujawsko–pomorskim” – przekazał prokurator Marciniak.

Wykorzystywali oni urządzenia simbox (dekoder umożliwiający równoczesną instalację wielu kart SIM, często różnych operatorów komórkowych, co zezwala na jednoczasową współpracę z kilkoma bramkami GSM), bramki FCT (urządzenie łączące telefon stacjonarny z siecią komórkową, umożliwiające zamianę łączności telefonii stacjonarnej na połączenia telefonii komórkowej), a także niemal 25 tys. kart SIM (operatorów polskich i zagranicznych), zarejestrowanych na fałszywe dane różnych osób, w większości pochodzących z Ukrainy.

„Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że nieautoryzowane, międzynarodowe połączenia telekomunikacyjne generowały nie tylko straty finansowe operatorów telekomunikacyjnych z tytułu opłat roamingowych, lecz również mogły negatywnie wpływać na bezpieczeństwo państwa” – podkreśla rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Akcja policji

Funkcjonariusze CBZC pod koniec października br. na terenie województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego wykonali 21 przeszukań pomieszczeń, podczas których zabezpieczono elementy infrastruktury służącej do nawiązywania i utrzymywania nielegalnego ruchu sieciowego.

Po przesłuchaniach prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju i dozoru policji. Prokuratura podkreśla, że śledztwo jest w toku.

Podejrzanym grozi do lat 15 więzienia, wysoka kara grzywny oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody majątkowej.

PAP, sek

