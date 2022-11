ABW uderza w piramidę finansową

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby, które były agentami piramidy finansowej Galerii New Form - dowiedziała się PAP. Dwóm innym osobom, które również wykonywały takie zadania zarzuty postawiła prokuratura.

W sumie w tym śledztwie do tej pory zarzuty usłyszały 24 osoby.

K. i Ch.-B. według śledczych pracowali jako agenci w Galerii New Form Joanny S. i jej syna Mikaela S., którzy zorganizowali fikcyjny obrót dziełami sztuki na wielką skalę. Prowadzone przez S. oszukańcze przedsięwzięcie – pod pozorem tzw. „art inwestycji” - polegało na pozyskiwaniu pieniędzy od firm i osób fizycznych na określony czas ze z góry określonym oprocentowaniem - wyjaśnili śledczy.

New Forum oferował inwestycje w dzieła sztuki - nabycie prawa własności dzieła na co najmniej 6 miesięcy do roku. Galeria gwarantowała zwrot włożonego kapitału powiększony o 36 proc. rocznego zysku - odkupienie własności po upływie oznaczonego umową terminu. Wypłata ta następowała jednak z wpłat kolejnych inwestorów - jak w piramidzie finansowej.

„Do obowiązków zatrzymanych przez ABW należało poszukiwanie i pozyskiwanie inwestorów oraz pośredniczenie przy zawieraniu z nimi umów sprzedaży. Agenci Galerii następnie odsyłali podpisane umowy do siedziby firmy w Szwecji” - poinformował PAP departament bezpieczeństwa narodowego KPRM.

Nadzorująca śledztwo ABW Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła obojgu zatrzymanym zarzuty, wyznaczyła poręczenia majątkowe oraz nakazała dozór policji.

Według prokuratury oboje podejrzani działali od 2014 i 2015 roku do czerwca i lipca 2017 r. i oferowali w imieniu Joanny S. i Mikaela S. produkty finansowe w postaci inwestycji w dzieła sztuki. Mieli pośredniczyć w zawarciu co najmniej 139 i 92 umów nabycia i sprzedaży dzieł sztuki. Grożą im kary do lat 5 pozbawienia wolności oraz do 10 milionów złotych grzywny.