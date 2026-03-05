Niemiec jak lew obronił... rosyjskie aktywa naftowe

Choć po wizycie w Waszyngtonie kanclerz Friedrich Merz zebrał medialne cięgi za to, że nie bronił Hiszpanii przed krytyką Donalda Trumpa, to powinien otrzymać pochwały za obronę niemieckich aktywów rosyjskiego koncernu Rosnieft. Nadal bowiem będą wyjęte spod amerykańskich sankcji, więc nie zostaną wystawione na sprzedaż.

Władze amerykańskie zgodziły się, by niemieckie spółki - Rosneft Deutschland i RN Refining & Marketing nie podlegały sankcjom, jak inne zagraniczne aktywa koncernu rosyjskiego potentata. Ze względu na wprowadzone jesienią ubiegłego roku przez Biały Dom obostrzenia i zamiar nałożenia sankcji na podmioty i instytucje współpracujące i prowadzące interesy z Rosnieftem oraz Łukoilem obie firmy praktycznie znalazły się „pod ścianą” i zaczęły poszukiwać nabywców swoich zagranicznych spółek i firm.

Niemieckie władze od początku zabiegały o derogację dla obu spółek i wyłączenie ich spod sankcji i najpierw uzyskały je na kilka miesięcy, a teraz – praktycznie bezterminowo. Niemieckie spółki mają udziały w strategicznym sektorze rafineryjnym poprzez pakiety akcji zakładu PCK Schwedt a także MiRo w Karlsruhe i Bayernoil w Vohburgu. Rafineria w Schwedt dostarcza około 90 proc. paliwa dla Berlina i Brandenburgii. Przez lata rosyjski koncern miał doskonałe relacje z kolejnymi władzami Niemeic i dopiero po napaści Rosji na Ukrainę współpraca osłabła. A Berlin – choć wielokrotnie pojawiały się nieoficjalne informacje o planie wywłaszczenia Rosnieftu – zdecydował się na objecie zarządem powierniczy obu spółek. I cyklicznie co pół roku jest on przedłużany.

Niemiecki prezent dla rosyjskiego potentata

Kanclerz wynegocjował z Trumpem kwestię Rosnieft w szczególnym momencie – zaledwie w trzy dni po tym, jak jego rząd zdecydował o przedłużeniu (po raz kolejny) zarządu powierniczego nad tą firmą. (Formalnie w imieniu rządu to Federalna Agencja Sieciowa jest powiernika dla spółek zależnych rosyjskiej firmy.) Po wybuchu konfliktu w Zatoce Perskiej władze w Berlinie zyskały dodatkowy argument za utrzymaniem status quo w kwestii spółek Rosnieftu jakim jest bezpieczeństwo dostaw paliwa.

Dla władz Rosnieftu zwolnienie z sankcji i brak decyzji o wywłaszczeniu to bardzo dobra wiadomość i zapewne spodziewana – szczególnie biorąc pod uwagę dotychczasowe relacje z Berlinem i znaczenie obu spółek dla niemieckiego rynku paliwowego. Przypomnijmy, że w trakcie trwającej wojny na Ukrainie kontakty dwustronne nie ustały. Niemieckie media informowały już dwa lata temu, że „Berlin boi się wywłaszczyć Rosnieft” po tym, jak dziennik „Handlesblatt” ujawnił, że przedstawiciele ówczesnego kanclerza Olafa Scholza oraz Ministerstwa Gospodarki rozmawiali w Stambule z samym szefem rosyjskiego giganta – Igorem Sieczynem i omawiali przyszłość Rosnieftu w Niemczech.

Przypomnijmy, że poprzedni zarząd Grupy Orlen był zainteresowany nabyciem aktywów rosyjskich w Niemczech, a szczególnie akcji rafinerii Schwedt; obecna ekipa w Orlenie z miejsca zadeklarowała brak zainteresowania przejęciem niemieckiego zakładu.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Prezydent i prezes NBP ogłaszają „Polski SAFE 0 procent”

Gorąco w banku centralnym Europy. „Chodzi o oszczędności Polaków”

„Ursus” wraca nad Wisłę!

»»mObywatel niedobry, bo… polski? – oglądaj „Wiadomości” w telewizji wPolsce24