Używane auta. Jak nas oszukują?

16 proc. osób kupujących auta z drugiej ręki przyznaje, że padło ofiarą poważnego oszustwa, a kolejne 28 proc. doświadczyło drobniejszych manipulacji, wynika z danych Carfax. Ok. 70 proc. ankietowanych deklaruje, że przed zakupem używanego samochodu w przyszłości najprawdopodobniej zapozna się z jego historią i pełną dokumentacją, ale 8 proc. nie zamierza tego robić.

Polski rynek samochodów używanych nie budzi zaufania rodzimych konsumentów - 65 proc. kupujących bardzo obawia się potencjalnie związanych z taką transakcją oszustw, a żadnych obaw nie ma jedynie 6 proc. badanych. W badaniu wzięły udział osoby, które w ostatnich 12 miesiącach kupiły auto z drugiej ręki, albo zamierzają to zrobić w ciągu roku – stwierdza Carfax.

Co dziewiąte auto kupione z krytyczną wadą

16 proc. badanych przyznaje, że padli ofiarą poważnego oszustwa przy zakupie używanego samochodu, takiego jak np.:

►fałszywe ogłoszenie,

►nieujawnione zastawy lub obciążenia dotyczące danego auta,

►mocno zmanipulowany przebieg,

► nieujawnione poważne uszkodzenia,

►a nawet próba sprzedaży pojazdu kradzionego lub ze sklonowanym numerem VIN.

Z kolei 28 proc. respondentów przyznaje, że spotkało się z drobniejszymi oszustwami, jak np. niewielkie manipulacje przy przebiegu wystawionego na sprzedaż pojazdu czy nieujawnione drobne uszkodzenia.

Z żadnymi nieuczciwymi praktykami podczas kupowania używanego auta nigdy nie spotkało się 56 proc. badanych, wynika z materiału Carfax.

Wtórny rynek aut wciąż pełen pułapek

Ponad 70 proc. badanych deklaruje, że z dużym prawdopodobieństwem przed zakupem używanego samochodu w przyszłości sprawdzi raport jego historii, zapozna się dokumentami rejestracyjnymi, dowodem własności dotychczasowego właściciela itd. 8 proc. wcale nie zamierza sprawdzać tego typu informacji.

„Zdecydowana większość pojazdów na polskich drogach pochodzi z drugiej ręki. Rynek wtórny oferuje bardzo szeroki wybór aut w różnych cenach, gdzie każdy może znaleźć ofertę przystającą do jego możliwości finansowych, ale kryje również liczne pułapki - od ukrytych wad technicznych samochodu po potencjalne problemy prawne. Szczególnie dotyczy to popularnych wśród polskich konsumentów używanych aut importowanych z zagranicy, w przypadku których dostęp do pełnej dokumentacji może być utrudniony” - ocenia business development manager w Carfax Polska Robert Lewandowski.

Carfax jest międzynarodowym dostawcą historii samochodów używanych.

ISBnews, sek

