Dlaczego festiwal blagi Tuska będzie trwał?

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia premier Tusk rozpoczął imbę w mediach społecznościowych, jakoby tuż przez końcem roku, wywiązał się z obietnicy wyborczej, że benzyna podczas jego rządów, będzie po 5,19 zł – przypomina poseł Zbigniew Kuźmiuk w felietonie na portalu wPolityce.pl.

Jego PR-owcy, współpracujący jak się okazuje z hejterskim profilem SokzBuraka, skorzystali z zamieszczonego tam zdjęcie pylonu stacji benzynowej w Lubieszynie w województwie zachodniopomorskim na granicy z Niemcami, z ceną benzyny Pb95 5,18 zł za litr i umieścili je w wszystkich mediach społecznościowych premiera Tuska. Zresztą na platformie X, premier Tusk opatrzył to zdjęcie prześmiewczym wpisem „Paliwo po 5,18. Mogę być winny grosika?” i później jeszcze kontynuował tę imbę, zaczepiając między innymi prezesa Kaczyńskiego „co ty Jarku wiesz o tankowaniu…” - pisze poseł Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl.

Ta nadzwyczajnie niska cena, została zresztą szybko wyjaśniona przez internautów, ta stacja benzynowa po prostu walczy wręcz o przetrwanie, ze względu ma mniej korzystnie położenie niż jej konkurenci i próbuje w ten sposób przyciągnąć kierowców z Niemiec do tankowania samochodów, właśnie u nich.

Cena wzięta z jednej stacji na 8 tysięcy w Polsce

Zresztą próba PR-owców premiera przekonywania, że benzyna po 5,18 na jednej stacji w Polsce, to wywiązanie z obietnicy wyborczej paliwa po 5,19 zł jest naigrawaniem się z inteligencji Polaków. Stacji benzynowych w Polsce jest przecież już ponad 8 tysięcy i nawet w sytuacji świątecznych obniżek cen paliwa na stacjach w związku ze spadkiem cen ropy naftowej na światowych rynkach, średnia cena benzyny Pb95 w tygodniu przedświątecznym, wynosiła około 5,79 zł za litr, a oleju napędowego około 6,17 zł za litr - ocenia autor komentarza.

Portal Demagog określił ten wpis Tuska tylko manipulacją, ale przecież to także próba robienia sobie żartów z Polaków i to tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, kiedy wszyscy ze względu na wzmożony okres zakupowy, czują w swoich portfelach, że jest wyraźnie drożej, niż rok wcześniej.

A więc próba przeforsowania w takich okolicznościach, że właśnie została spełniona obietnica wyborcza dotycząca ceny paliwa, kiedy wszyscy kierowcy wiedzą, że nie zetknęli z ceną 5,19 zł za litr benzyny na stacjach benzynowych, to jest klasyczny dysonans poznawczy i jest on zabójczy dla PR i osób, które tak ochoczo, się nim posługują.

»» Komentarze na temat filmu Donalda Tuska o cenach benzyzny czytaj tutaj:

Kto ceną wojuje, przez cenę przegrywa

Cena za 1 litr benzyny? W sieci wrze!

»»Premier Tusk tankuje za 5,18 – oglądaj w telewizji wPolsce24

Infantylizacja polityki

Niestety festiwal tego rodzaju wpisów i różnych filmików przygotowywanych przez PR-owców premiera Tuska, będzie dalej trwał, bo jak się okazuje jest to ciągle skuteczne, ponad 30 proc. wyborców dalej popiera Koalicję Obywatelską, mimo tego, że realizacja obietnic wyborczych po dwóch latach rządzenia jest na zupełnie minimalnym poziomie.

Co więcej nie ma w tej sytuacji miejsca na publiczną debatę o dramatycznych niedoborach pieniędzy w szpitalach, skutkujących odraczaniem przyjmowania pacjentów, gigantycznych deficytach budżetowych w kolejnych trzech budżetach rządu Tuska i w konsekwencji najszybciej w Europie rosnącym zadłużeniu naszego kraju, czy pogarszającej się sytuacji na rynku pracy i wzroście bezrobocia o ponad 100 tys. osób tylko w ciągu 2025 roku.

I to są właśnie główne powody nagrywania i publikowania w mediach społecznościowych przez PR-owców Tuska tych infantylnych filmików udziałem premiera 38-milionowego kraju - wskazuje poseł PiS.

»» Cały komentarz o cenach paliwa czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Premier przekonuje, że obniżenie ceny paliwa na jednej stacji, to realizacja jego obietnicy wyborczej

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ten rząd opóźnia wielkie inwestycje z premedytacją

Miedź! Cena przebiła szklany sufit

Rosja szykuje globalny atak na infrastrukturę podwodną

»»Chaos na kolei! Wielki skandal! Kolejny „sukces” rządu! – oglądaj w telewizji wPolsce24