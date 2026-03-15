Tusk chce, by SAFE przysłoniło katastrofę budżetu

Już po ogłoszeniu weta w sprawie unijnego SAFE, histerii Tuska towarzyszą równie histeryczne wystąpienia ministrów jego rządu Kosiniaka-Kamysza, Sikorskiego, Gawkowskiego, czy Kierwińskiego, którzy po wielokroć powtarzają frazę o zdradzie, w odniesieniu do wszystkich tych, którzy tej pożyczce są przeciwni – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Jednak im więcej tej agresji rządzących po prezydenckim wecie, tym wyraźniej widać, że to jednak nie o szybsze uzbrajanie polskiej armii rządowi Tuska chodziło, a po pierwsze o przysłonienie katastrofy w finansach publicznych do jakiej doprowadzili w ciągu już tych ponad dwóch lat rządzenia i po drugie o skonstruowanie „politycznej pały” na Prawo i Sprawiedliwość, którą do woli można by było wykorzystywać w kampanii wyborczej 2027 roku - podkreśla Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl.

Rzeczywiście po 2 latach rządów, a uwzględniając także budżet na 2026 rok i jego konsekwencje dla finansów publicznych, sama suma deficytów budżetowych wyniesie ok. 760 mld zł, a dług publiczny z nimi związany, blisko 1,1 biliona złotych. Oznacza to, że rząd Tuska w roku 2024 zadłużał nas w tempie 0, 9 mld zł dziennie, w 2025 roku 1 mld zł dziennie, a w 2026 roku już 1,2 mld zł dziennie, a mimo tego brakuje pieniędzy publicznych dosłownie w każdej dziedzinie życia, za które odpowiada rząd, a wszystko to się dzieje, przy przyzwoitym poziomie wzrostu gospodarczego, który w ciągu tych trzech lat średnio przekracza 3 proc. PKB. Wzięcie więc kolejnej pożyczki wynoszącej 185 mld zł, pozwoliłoby przynajmniej na przysłonienie tej „biedy” i jednocześnie na ograniczenie finansowania zbrojeń z istniejącego FWSZ, który zastąpiłaby pożyczka SAFE - wskazuje autor komentarza.

SAFE miało działać politycznie jak KPO

Możliwość wykorzystania środków unijnych jako „politycznej pały”, podsunęła PR-owcom Tuska sytuacja związana ze środkami z KPO, przecież będąc wtedy w opozycji, ale mając ogromne przełożenie na decyzje KE w związku z członkostwem w EPL, politycy Platformy najpierw doprowadzili do zablokowania tych pieniędzy i w kampanii wyborczej 2023 zapewniali, że jak dojdą do władzy to KE je odblokuje ( słynne stwierdzenie prezydenta Warszawy i jednocześnie wiceprzewodniczącego Platformy, doprowadzimy do zamrożenia pieniędzy z KPO, a jak wrócimy do władzy, to je odmrozimy). I tak się dokładnie stało, mimo tego, że rząd Tuska nie doprowadził do zmiany nawet kropki czy przecinka w żadnej ustawie związanej w wymiarem sprawiedliwości, to KE polityczną decyzją, tak jak wcześniej środki z KPO zablokowała, tak po zmianie rządu w Polsce, kolejną decyzją polityczną je odblokowała.

Tusk przyszykował „polityczną pałkę”

W kampanii 2027 roku używanie „politycznej pały” przez Tuska polegałoby na straszeniu Polaków, że jak zagłosują na PiS, to kolejnych 6 transz środków z SAFE w latach 2028-2030, po prostu nie będzie i pewnie część wyborców, tej presji by niestety uległa - przewiduje Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl .

Weto prezydenta Nawrockiego te dwa pomysły blokuje, stąd ta nieprawdopodobna histeria koalicji 13 grudnia i inwektywy pod adresem głowy państwa i polityków PiS i jak wszystko na to wskazuje, ten festiwal oskarżeń będzie trwał jeszcze długo

**»» Cały komentarz o sprawie prezydenckiego weta do pożyczki SAFE czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Histeria Tuska w sprawie SAFE z powodu gigantycznego długu i braku „politycznej pały" na PiS

Oprac. sek

