Gazprom zakręcił kurek. Teraz musi zapłacić... Ukrainie

Koncern Naftohaz, który dopowiada m.in. za naftociągi i gazociągi na Ukrainie ostatecznie wygrał batalię sądową przeciwko rosyjskiemu potentatowi Gazprom. Sprawa ciągnęła się przez trzy lata, a chodzi o wypłatę kwoty 1,37 mld dolarów za tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy w 2022 roku.

Portal Kiyv Independent informuje, powołując się na oświadczenie Naftohazu, że sąd szwajcarski odrzucił apelację Gazpromu i wniosek o uchylenie wyroku w tej sprawie z ubiegłego roku. Rosyjski koncern nie zgadzał się bowiem na pokrycie dodatkowych kosztów za tranzyt surowca do Europy alternatywnymi trasami po tym jak Rosja napadła na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Przypomnijmy, że ostatecznie z końcem 2024 roku wraz z wygaśnięciem wieloletniej umowy tranzytowej Moskwy i Kijowa, rosyjski gaz przestał płynąc do Europy Centralnej ukraińskimi rurociągami.

Odszkodowania za brak dostaw gazu

Gazprom toczy spory sądowe nie tylko z ukraińską firmą, ale także z wieloma innymi z Unii. Wszystko z powodu zatrzymania eksportu rosyjskiego gazu wiosną 2022 roku. Wówczas to w ramach odwetu za wsparcie dla Ukrainy rosyjski koncern zakręcił „gazowy kurek” wielu krajom, więc firmy – odbiorcy błękitnego paliwa domagają się odszkodowań. Problemy z rosyjskimi dostawami i uszkodzenie gazociągu przez Bałtyk (Nord Stream) doprowadziły do tego, że władze unijne zaproponowały krajom członkowskim rezygnację z importu rosyjskich surowców. Formalnie ma zakończyć się w przyszłym roku.

Wprawdzie rosyjski gaz nie płynie już rurociągami, ale państwa starej Unii sprowadzają (pomimo sankcji i trwającej wojny na Ukrainie) bardzo dużo gazu w postaci skroplonej z rosyjskiego projektu Jamał LNG. I w tym roku są praktycznie wyłącznymi odbiorcami wytwarzanego tam surowca.

Agnieszka Łakoma

»»Polski SAFE bez warunków! Wywiad z członkiem zarządu NBP Arturem Soboniem – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24